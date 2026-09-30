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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski je na 110 godine od Bitke na Kajmakčalanu prisustvovala državnoj ceremoniji obeležavanja tog jubileja.

Pamtimo naše pretke: od Gazimestana do Kajmakčalana, poručuje Đurđević Stamenkovski.

Ona je obišla poprište velike bitke.

"Evo spuštamo se sa Kajmakčalana, sa mesta koje se naziva Kapijom slobode, jer je ovde srpska vojska 1916. godine ostvarila prvu pobedu na Solunskom frontu i tim činom otvorila pragove slobodne otadžbine. Vratili su se kao vojska koja je bila otpisana, kao država kojoj je bilo održano opelo tokom prelaska albanske golgote. I zbog toga je Natalijina ramonda cvet koji najbolje simbolizuje borbu naših dedova u Prvom svetskom ratu, jer je tom cvetu, čak i kada se potpuno osuši, dovoljna samo jedna kap vode da ponovo procveta", rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala: