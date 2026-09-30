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Ministar bez u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu Đorđe Milićević posetio je danas u Bileći Gradsko kulturno-umetničko društvo “Vladimir Gaćinović” i razgovarao sa članovima tog udruženja, koje svojim radom i entuzijazmom čuva srpsku kulturu, tradiciju i običaje.

Ministar Đorđe Milićević je tokom posete razgovarao sa najmlađim članovima društva, ali i sa onima koji su godinama deo njegovog rada.

Posebno mi je bilo važno da razgovaram sa mladima, ali i sa ljudima koji su godinama deo ovog kulturno-umetničkog društva, rekao je ministar Milićević i dodao da ono što je imao priliku da vidi i čuje jeste iskrena posvećenost i velika ljubav prema onome što rade i svojoj matici.

1/9 Vidi galeriju Đorđe Milićević u Bileći Foto: Marija Blagojević

Upravo takvi ljudi pokazuju da se tradicija ne čuva samo rečima, već pre svega radom, okupljanjem i prenošenjem vrednosti sa jedne generacije na drugu, rekao je ministar Milićević i dodao da su kulturno-umetnička društva mnogo više od mesta za pesmu i igru, jer okupljaju ljude, povezuju generacije i predstavljaju važan prostor za očuvanje jezika, kulture i nacionalnog identiteta.

Istorija, tradicija, jezik i kultura ne čuvaju se samo rečima, već, pre svega, čuvaju se delima, ulaganjem i prisustvom, rekao je ministar Milićević i dodao da je zato važno da se čuju ljudi koji svojim radom čuvaju ono što su im ostavile prethodne generacije.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da je očuvanje kulture i tradicije zajednička obaveza svih koji žele da se srpski nacionalni identitet sačuva i prenese budućim generacijama.

Dok god imamo mlade koji žele da uče, pevaju, igraju i čuvaju ono što su im ostavili njihovi preci, imamo razlog da verujemo da će naša tradicija živeti i u godinama koje dolaze, zaključio je ministar Đorđe Milićević.