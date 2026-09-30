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Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog pravnog epiloga slučaja trovanja crnog strvinara na Svrljiškim planinama. Okrivljenom je, nakon sporazuma o priznanju krivičnog dela sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu, izrečena kazna zatvora od šest meseci, koja neće biti izvršena ukoliko u naredne dve godine ne počini novo krivično delo.

Prema informacijama objavljenim nakon policijske istrage, otrov je postavljen na leš teleta namenjen divljim zverima, dok su okolnosti pronađene na terenu ukazivale da su otrovni mamci na tom mestu ostavljani duže vreme. Takav mamac doveo je do uginuća crnog strvinara, strogo zaštićene vrste koja je praktično iščezla iz Srbije.

Članovi Društva pronašli su otrovanu pticu i mamac, nakon čega su obavestili nadležne. Policija je brzo sprovela istragu, identifikovala osumnjičenog i prikupila dokaze, ali iz DZPPS-a navode da konačni pravni epilog ostavlja gorak ukus.

Okrivljeni je procesuiran samo za krivično delo "zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja", dok se iz javno dostupnih informacija ne vidi da je uginuće strogo zaštićene ptice imalo značajniju ulogu prilikom donošenja odluke.

Uznemirujuća fotografija!

- Crni strvinar nije samo još jedna ptica koja je slučajno pronađena mrtva pored otrovanog mamca. Reč je o jednoj od najređih ptica grabljivica Evrope, vrsti koja je kao gnezdarica iščezla iz Srbije i čijem se povratku na Balkan posvećuju godine rada, značajna finansijska sredstva i međunarodni programi zaštite - rekao je ornitolog DZPPS-a Slobodan Marković.

Foto: RINA, RINA/Slobodan Marković

Kako je naglasio, jedinka koja je stradala na Svrljiškim planinama bila je deo napora za obnovu populacije ove vrste na Balkanu.

Iz Društva postavljaju pitanje kakva se poruka šalje budućim počiniocima ukoliko namerno postavljanje otrovanog mamca, koje je dovelo do uginuća strogo zaštićene i u Srbiji iščezle vrste, bude kažnjeno samo uslovnom kaznom.

- Trovanje divljih životinja nije bezazlen prekršaj niti lokalni incident. Otrovni mamac ostavljen u prirodi ne bira žrtvu. Od njega mogu stradati grabljivice, lešinari, sisari i domaće životinje, ali može predstavljati opasnost i za ljude. Jedan otrovani leš može dovesti do stradanja većeg broja životinja - dodao je Marković.

U DZPPS-u upozoravaju da obnova populacije lešinara nema smisla ukoliko istovremeno ne postoji efikasan sistem odvraćanja i kažnjavanja osoba koje ostavljaju otrov u prirodi.

Oni smatraju da ovaj slučaj ne bi trebalo da predstavlja kraj postupanja institucija, već povod za ozbiljno preispitivanje načina na koji se trovanje divljih životinja pravno kvalifikuje i sankcioniše u Srbiji.