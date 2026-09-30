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Nesvakidašnja priča iz Čačka obišla je Srbiju, nakon što se saznalo da je muž porodio ženu ispred zgrade, jer beba nije želela da čeka da porodilišta. Tata heroj zove se Bojan Obradović, ali on kaže da jeste bio hrabar, ali da je ipak njegova supruga bila mnogo hrabrija i zapravo ona je ta prava heriona cele priče.

- Nama je ovo treće dete po redu. Imamo dva sina, a sada i ćerkicu, na našu sreću. Dobio sam poziv od supruge da kreće porođaj i za nekih 10 minuta sam bio kod kuće. Nakon toga se, u narednih pet minuta, sve izdešavalo. Morali smo da je snesemo do ulaza u zgradu, gde je ona tražila da malo odmori. Kada sam je spustio, porođaj je već krenuo. Morali smo da reagujemo u trenutku, nismo imali vremena da razmišljamo ni o čemu. Odreagovali smo pravovremeno, a supruga je, što se kaže, stvarno bila hrabrija. Ponosan sam na nju. Zahvaljujem svima koji su se našli na licu mesta, komšijama i svima koji su pomogli. Na kraju je sve bilo u redu - rekao je za RINU otac Bojan Obradović.

Foto: RINA

Nakon što se bebica rodila ispred zgrade, Hitna pomoć je stigla i mamu prevezla u Opštu bolnicu, gde je takođe konstatovano da je sve u najboljem redu.

- Mama je primljena na ginekologiju, urađena je inicijalna obrada na prijemnom odeljenju i sve je bilo dobro. Beba je primljena kod nas, u neonatološku službu. Teška je 3,7 kilograma, dugačka 50 centimetara. Reč je o zrelom, klinički stabilnom detetu, koje smo posle sat-dva nadzora stavili kod mame u sobu. Beba je u krevetiću, stabilna je i ostvaren je kontakt sa majkom. Naravno, otac je odmah došao. Bilo je i suza, bilo je i radosti, sve je to normalno. Ono što je najvažnije jeste da su mama i beba stabilne i da je sve u redu, izjavila je pedijatar i neonatolog dr Gordana Subotić.

Foto: RINA

Doktorka ipak dodaje da je bilo malo tenzije, jer ovakvi slučajevi se ne dešavaju baš svaki dan.

Malo je bilo tenzično za sve koji su došli, jer to nije nešto što se dešava svakoga dana. Ovim putem želim da pohvalim i Službu hitne pomoći i lekare koji su ukazali primarnu pomoć na terenu i dovezli porodilju i bebu do nas, kazala je dr Subotić.