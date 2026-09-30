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Posle današnjeg lančanog sudara kod Šimanovaca, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava vozače da čim ugledaju dimnu zavesu na putu, treba da uspore i uključe sva četiri žmigavca, a da u slučaju nezgode što pre bezbedno napuste vozilo. Upozorava da ulazak u dimnu zavesu brzinom od 130 kilometara na čas može da bude koban ukoliko se u njoj nalazi zaustavljeno vozilo.

Sedam osoba povređeno je jutros u lančanom sudaru na auto-putu između Rume i Šimanovaca, u smeru ka Beogradu.

Prema prvim informacijama, sudar u kome je učestvovalo 14 vozila, dogodio se zbog smanjene vidljivosti usled dima sa požara na njivama.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava da su takve situacije izuzetno opasne i da vozači, čim ugledaju dim, moraju da uspore i uključe sva četiri žmigavca.

- Ove situacije nisu retke i ove situacije su jako opasne. Imamo slučajeve gde su se desili lančani sudari gde je poginulo i više ljudi. Ukoliko naiđete na dim koji se nalazi ispred vas, odmah, ali odmah uključite sva četiri žmigavca - naglašava Okanović.

"Ne znate šta se nalazi u dimnoj zavesi"

Vozačima savetuje da odmah skinu nogu sa gasa i počnu da koče, ali tako da ne ugroze vozila iza sebe.

- Vi ne znate da li je dimna zavesa ispred vas širine pet metara ili 500 metara. Vi ne znate da li se kroz dim saobraćaj odvija nesmetano ili je u toj dimnoj zavesi preprečen kamion koji za vas predstavlja smrtonosnu prepreku. Dakle, odmah preduzimate mere da usporavate vozilo - ističe Okanović.

Ukoliko je vidljivost toliko smanjena da vožnja nije moguća, Okanović savetuje vozačima da potraže mesto što bliže desnoj ivici puta, isključe se iz saobraćaja i bezbedno napuste vozilo i auto-put.

Isto pravilo, dodaje, važi i za one koji su već učestvovali u saobraćajnoj nezgodi.

- Ako ste u levoj traci, prelazite u razdelni pojas, ako ste u desnoj ili zaustavnoj, silazite van kolovoza auto-puta, ali nema zadržavanja u vozilu jer možda upravo sledi novi sudar i novo naletanje - upozorava Okanović.

Ko može da odgovara za paljenje strništa

Govoreći o mogućoj odgovornosti ukoliko se utvrdi da je neko zapalio strnište i time ugrozio saobraćaj, Okanović očekuje detaljnu istragu nadležnog javnog tužilaštva.

- Radi se o krivičnom delu izazivanja, odnosno ugrožavanja bezbednosti saobraćaja opasnom radnjom za koje je zaprećena zatvorska kazna. U konkretnom slučaju, ukoliko je nastupila teška telesna povreda, zaprećena zatvorska kazna je do 10 godina zatvora - navodi Okanović.

Podsetio je i na težak lančani sudar kod Jagodine, u kojem je bilo više poginulih i povređenih, ističući da su posledice posebno teške kada kamion ili autobus naleti na putnički automobil.

Zbog toga, kaže, oni koji su prinuđeni da se zaustave ili su već učestvovali u nezgodi treba što pre, ali bezbedno, da napuste vozilo.

Foto: Kurir Televizija

"Ulazak u dimnu zavesu može da bude koban"

Okanović posebno upozorava da vozači ne smeju da zanemare opasnost.

- Ne smeju da se ponašaju kao da je ispred njih vidljivost potpuno normalna. Ne smeju da voze nesmanjenom brzinom. Ponavljam, odmah sva četiri žmigavca, odmah skidate nogu sa gasa i započinjete kočenje u meri da ne ugrožavate saobraćaj iza vas - poručuje Okanović.

Upozorava da ulazak u dimnu zavesu veliko brzinom može da bude koban ukoliko se u njoj nalazi zaustavljen vozilo.

- Ukoliko uletite u dimnu zavesu pri brzini od 130 kilometara na čas i u toj dimnoj zavesi naletite, na primer, na zaustavljen kamion, šanse za preživljavanje su nula. Šanse za izbegavanje tog kamiona u takvoj vidljivosti su nula. Dakle, sa time nema šale. Čim vidite dimnu zavesu, odmah skidajte nogu sa gasa - istakao je Okanović.