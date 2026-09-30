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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski sa srpskom zajednicom u Makedoniji, ministrom Ivanom Stoilkovićem, srpskim diolomatskim korom, članovima udruženja koja čuvaju naše istorijsko nasleđe iz Srbije i Crne Gore, usponom na Kajmakčalan obeležili su 110. godišnjicu od jedne od najvećih bitaka u istoriji srpskog naroda.

"Vekovi će proći, ali sećanje na naše slavne pretke - nikada!", poručuje Đurđević Stamenkovski.

Ona kaže da "od Kosova pamtimo božur kao cvet žrtve, a od Prvog svetskog rata pamtimo još jedan cvet, Natalijinu ramondu."

"To je cvet, jedan od retkih u svetu, koji kada se potpuno osuši, dovoljna je samo jedna kap vode da ponovo procveta. Ta kap nade bila je dovoljna da se ovde ponovo razviju ti cvetovi i da ovde za komandom: 'Za mnom junaci otadžbina zove', polete visoko kao orlovi i kao sokolovi. Nema kuće u Srbiji koja nije nekoga od svojih najboljih sinova ostavila ovde na Kajmakčalanu, na Albanskoj golgoti ili na drugim našim stratištima i frontovima gde smo branili otadžbinu i svoje dostojanstvo", kaže Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Bogu hvala, Srbija je dovoljno jaka i dovoljno danas i ponosna i uspravna i suverena da je smogla snage da, ako Bog da, dogodine vrati redovno služenje vojnog roka. Mi našu vojsku želimo da osnažimo zato što želimo da sačuvamo mir. Mi smo siti i smrti i ratova i stradanja i bežanije i kolona i pogroma. Mi samo želimo da ostanemo svoji na svome. Čuvaćemo našu Srbiju baš onako kao što ste je vi čuvali. Borićemo se za svaki pedalj naše zemlje i ovde sa vrha Kajmakčalana, zagledani u nju, neka zna da ćemo joj biti odani i verni, onako kao što ste samo to vi umeli."

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