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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski sa srpskom zajednicom u Makedoniji, ministrom Ivanom Stoilkovićem, srpskim diolomatskim korom, članovima udruženja koja čuvaju naše istorijsko nasleđe iz Srbije i Crne Gore, usponom na Kajmakčalan obeležili su 110. godišnjicu od jedne od najvećih bitaka u istoriji srpskog naroda.

"Vekovi će proći, ali sećanje na naše slavne pretke - nikada!", poručuje Đurđević Stamenkovski.

Ona kaže da "od Kosova pamtimo božur kao cvet žrtve, a od Prvog svetskog rata pamtimo još jedan cvet, Natalijinu ramondu."

"To je cvet, jedan od retkih u svetu, koji kada se potpuno osuši, dovoljna je samo jedna kap vode da ponovo procveta. Ta kap nade bila je dovoljna da se ovde ponovo razviju ti cvetovi i da ovde za komandom: 'Za mnom junaci otadžbina zove', polete visoko kao orlovi i kao sokolovi. Nema kuće u Srbiji koja nije nekoga od svojih najboljih sinova ostavila ovde na Kajmakčalanu, na Albanskoj golgoti ili na drugim našim stratištima i frontovima gde smo branili otadžbinu i svoje dostojanstvo", kaže Đurđević Stamenkovski i dodaje: