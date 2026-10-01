Slušaj vest

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro sveže, na jugoistoku ponegde uz slab prizemni mraz, a po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od dva stepena na jugoistoku do 13 na jugu Banata, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren jugoistočni. Najniža temperatura oko 12 stepeni, najviša dnevna oko 24.

Jutros izmereno minus 2!

Sjenica je jutros najhladnije mesto u Srbiji pa je tako u srpskom Sibiru izmereno čak minus 2. Među najhladnijim gradovima u Srbiji jutros su i Zaječar, Leskovac i Požega sa 2 stepena.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u osam časova na Pešterskoj visoravni izmerena su minus dva stepena, uz gustu maglu.

Sjenica je tako bila najhladniji grad u Srbiji, dok su niske jutarnje temperature zabeležene i u drugim delovima zapadne Srbije. U Slatini kod Čačka i Bajinoj Bašti izmerena su tri stepena, a u Požegi, gde je bilo sumaglice, kao i na Kopaoniku, četiri stepena.

U Kraljevu je bilo šest, u Čačku i Krupnju sedam, dok su Loznica i Valjevo jutro dočekali sa osam stepeni. Najtoplije je bilo u Požarevcu, gde je izmereno skoro 16 stepeni.

Nakon hladnog i maglovitog jutra, očekuje se sunčan i znatno topliji dan. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 23 do 25 stepeni. Na Zlatiboru će biti do 16, dok će na Kopaoniku temperatura dostići najviše 11 stepeni.

Prema prognozi RHMZ-a, slično vreme očekuje se i u petak.

RHMZ je izdao žuti meteoalarm zbog niskih temperatura i mogućeg prizemnog mraza u istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji. Kratkotrajna magla očekuje se u kotlinama i rečnim dolinama jugozapadne Srbije, smanjujući vidljivost lokalno na ispod 100 metara.

Temperature jutros u 7 časova

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme narednih dana

Do kraja ove i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano vreme uz izražen dnevni temperaturni hod.

Jutra će biti sveža, na jugoistoku zemlјe uz slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti toplo sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 °C.