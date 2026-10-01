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U vremenu kada nas svakodnevica često zatrpava teškim vestima, brzim tempom i pričama o otuđenosti, iz Niša stiže podsetnik na ono što je u životu zaista važno - ljudskost, požrtvovanost i zahvalnost.

Naime, jedna Nišlijka imala je potrebu da javno iskaže svoju zahvalnost, a to je učinila, u eri društvenih mreža, na pomalo nesvakidašnji način. Njena poruka osvanula je odštampana i zalepljena na staklo Zdravstvene stanice "Čair", a u svega nekoliko reči stalo je toliko toga.

- Hvala od srca medicinskom osoblju Zdravstvene stanice "Čair" Niš koji su radili popodnevnu smenu dana 27. septembra 2026. godine, posebno dr Milici Stanković. Da nije bilo Vaše stručnosti, brzine i ljudskosti, možda danas ne bih imala svoju majku. Hvala vam što ste je sačuvali. Marija Dimitrijević - glasila je njena poruka.

Biti ili ne biti

Iako detalji događaja nisu izneti, iz ovih par rečenica može se zaključiti da je reč o situaciji kada samo nekoliko sekundi prelama čitav svet.

Brza reakcija, stručnost i, pre svega, topla ljudska reč i pristup doktorke i njenog tima napravili su razliku između najcrnjeg scenarija i ponovnog zagrljaja majke i ćerke.

Iako je autorka poruku zalepila na staklo zdravstvene stanice u Nišu, fotografija iste ubrzo je osvanula na društvenim mrežama, uz apel građana da se priča deli kako bi što više ljudi čulo za doktorku Milicu i medicinsko osoblje koje iz dana u dan tiho čini čuda.

Podsetnik na tihe heroje i snaga jednog "hvala"

Primeri poput ovog iz Niša podsećaju nas šta u svojoj osnovi znači lekarski poziv. To nije samo posao sa radnim vremenom od osam sati. To je borba sa stresom, neizvesnošću i odgovornošću kakvu malo ko može da zamisli.

Kada u tim teškim minutima pacijent i njegova porodica osete "ljudskost", kako je Nišlijka Marija istakla u svojoj poruci, medicina dobija svoju punu, najlepšu svrhu.

Marija nije dozvolila da spašavanje života njene majke ostane samo još jedan rutinski zapis u zdravstvenom kartonu. Želela je da ceo Niš, a sada i cela Srbija, zna imena onih koji su iz njenog ugla napravili čudo.

Kurir/Blic