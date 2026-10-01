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BEOGRAD, 1. oktobar 2026. – Mate Rimac, inovator i preduzetnik, i Daniel Tani, astronaut i nekadašnji član NASA-inog astronautskog programa, biće među govornicima na događaju TEDxBelgrade 2026, koji će biti održan 19. oktobra u Palati nauke – Zadužbini Miodraga Kostića. Ovogodišnji TEDxBelgrade okupiće šest govornika iz sveta tehnologije, biznisa, svemirskih putovanja, obrazovanja, komunikacija, razvojne psihologije, umetnosti i mentorstva. TEDxBelgrade je nezavisno organizovan TEDx događaj koji se održava po licenci TED-a. Ovogodišnja tema, „Znanje koje se ne predaje“, posvećena je lekcijama za koje ne postoje udžbenici, nastavni planovi ni ocene; znanju koje stičemo birajući put za koji još ne postoji mapa.

Naziv teme nosi i drugo značenje: to je znanje koje se ne predaje ni onda kada prvi pokušaj ne uspe ili kada cilj još nije na horizontu. Upravo takva iskustva povezuju govornike čiji su profesionalni i životni putevi započeli na različitim mestima: od garaže i učionice do pozorišne scene i svemira. Na TEDxBelgrade sceni govoriće: Mate Rimac, inovator i preduzetnik, osnivač i predsednik Rimac Grupe i izvršni i tehnološki direktor kompanije Bugatti Rimac, kreator najbržeg električnog automobila na svetu;

Daniel Tani, astronaut i nekadašnji član NASA-inog astronautskog programa, koji je tokom šesnaestogodišnje karijere u NASA-i proveo 132 dana u svemiru i izveo šest svemirskih šetnji;

Dalija Aćin Thelander, koreografkinja i dizajnerka scenskog prostora, međunarodno nagrađivana za razvoj inkluzivnih izvođačkih umetnosti namenjenih bebama i mladoj publici različitih razvojnih profila;

Dragana Jevtić, osnivačica i direktorka organizacije Kreativno mentorstvo, koja više od 15 godina razvija mentorstvo kao oblik neformalnog učenja, razmene iskustava i međusobne podrške;

Aleksandar Baucal, razvojni i obrazovni psiholog i profesor Univerziteta u Beogradu, koji više od tri decenije istražuje kako ljudi uče i razvijaju se kroz odnose, saradnju i aktivno učešće u zajednici;

Relja Dereta, savetnik i trener za komunikaciju, koji je tokom poslednje dve decenije radio sa više od 100 TEDx govornika i stotinama pojedinaca i timova na razvoju javnog nastupa i komunikacijskih veština.

Gostovanje Daniela Tanija realizuje se uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, u godini obeležavanja 250 godina od proglašenja nezavisnosti SAD. Program, koji traje od 10 do 19 časova, obuhvata celodnevno TEDxBelgrade iskustvo: šest govora, moderirane razgovore sa govornicima, umetnički program, susrete sa govornicima i drugim učesnicima tokom pauza za kafu i ručak, stručna vođenja kroz izložbene postavke i naučne centre Palate nauke, filmsku projekciju pod kupolom Planetarijuma i završni koktel.

Ovogodišnji govori u TEDx formatu, razvijani su uz dramaturšku podršku nagrađivane dramske spisateljice i dramaturškinje, Tijane Grumić. Vizuelni identitet za ovogodišnju temu kreirao je reditelj Miloš Tomić, dok će na samom događaju nastupiti DF hor pod vođstvom Bojane Vunturišević. Uz podršku kompanije A1 Srbija, ideje sa TEDxBelgrade scene biće dostupne i izvan Palate nauke. A1 omogućava besplatan online prenos glavnog programa, koji će 19. oktobra moći da se prati putem sajta TEDxBelgrade, kao i Live Stream+ – besplatno zajedničko gledanje prenosa namenjeno studentima u sali Horizont u Palati nauke, za koji se studenti mogu prijaviti putem linka. Main Stage ulaznica iznosi 15.000 dinara i dostupna je putem sajtawww.tedxbelgrade.com. Više informacija o događaju, govornicima, ulaznicama i prenosu uživo dostupno je na sajtuwww.tedxbelgrade.com.

O TEDx-u U duhu ideja vrednih širenja, TEDx je program lokalnih, samostalno organizovanih događaja koji okupljaju ljude kako bi podelili iskustvo slično TED konferenciji. Na TEDx događajima, video-snimci TED govora i nastupi uživo kombinuju se kako bi podstakli dublju diskusiju i povezivanje. Ovi lokalni, samostalno organizovani događaji nose naziv TEDx, gde „x“ označava nezavisno organizovan TED događaj. TED konferencija pruža opšte smernice za TEDx program, ali pojedinačni TEDx događaji u potpunosti su samostalno organizovani, uz poštovanje određenih pravila i smernica. O TED-u TED je neprofitna i nestranačka organizacija posvećena otkrivanju, razmatranju i širenju ideja koje pokreću razgovore, produbljuju razumevanje i podstiču značajne promene. U potrazi za znanjem, TED slavi radoznalost, razum i zadivljenost svetom oko nas.

Ono što je 1984. godine započelo kao konferencija posvećena tehnologiji, zabavi i dizajnu preraslo je u globalnu zajednicu koja okuplja ljude iz različitih disciplina i kultura, pružajući im prostor da se povežu i upoznaju sa idejama iz oblasti nauke, biznisa, obrazovanja, umetnosti, savremenih društvenih tema i mnogih drugih oblasti. Svake godine, hiljade nezavisno organizovanih TEDx događaja okupljaju ljude na svim kontinentima. TED ostvaruje globalni uticaj pokretanjem ideja i podsticanjem delovanja u vezi sa najvažnijim izazovima današnjice — ubrzava pronalaženje klimatskih rešenja kroz inicijativu TED Countdown, unapređuje pravo na samoodređenje kroz TED Democracy i podržava inovatore u ranim fazama razvoja kroz program TED Fellows. Pored TED govora odabranih sa svojih konferencija, TED producira podkaste, video-serijale i edukativne lekcije u okviru programa TED-Ed, koji se prevode na više od 100 jezika. Kroz inicijativu The Audacious Project, TED je pomogao da se pokrenu ulaganja vredna više milijardi namenjena projektima koji donose smela rešenja za najvažnije izazove sveta. Pogledajte kompletnu listu TED programa i inicijativa. Pratite TED na Instagramu, LinkedInu, TikToku, Facebooku i platformi X.