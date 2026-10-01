Slušaj vest

Izmene u dinamici saobraćaja najavljene su na mostu preko Save kod Ostružnice između 3. i 13. oktobra zbog radova na betoniranju nadvožnjaka, saopštili su Putevi Srbije.

Od 3. do 6. oktobra, saobraćaj će se u smeru ka Ostružnici odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, dok će se preticajna saobraćajna traka koristiti za kretanje vozila iz drugog smera, a iz pravca Surčina, vozila će se kretati preticajnim saobraćajnim trakama u obe kolovozne trake.

Zatim će se, tokom druge faze radova od 6. do 13. oktobra saobraćaj u smeru ka Surčinu odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, dok će se preticajna saobraćajna traka koristiti za kretanje vozila iz drugog smera, Telegraf prenosi pisanje Tanjuga.

U smeru ka Ostružnici saobraćaj će se tada odvijati preticajnim saobraćajnim trakama u obe kolovozne trake.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, navodi se u saopštenju.

Putevi Srbije saopštili su takođe da će saobraćaj 4. oktobra između 11 i 14 časova biti obustavljen na putu između petlje Adaševci i graničnog prelaza Jamena zbog održavanja biciklističke trke u u mestu Morović, duž ulica Bosutska i Kralja Petra I.