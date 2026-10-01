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Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini, potvrđeno je Srni iz izvora bliskih porodici.

Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banjaluci.

Plavšićeva je bila političarka, univerzitetska profesorka i doktorka bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član Predsedništva nekadašnje SR BiH.

Bivši je dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, bivši fukcioner SDS-a i bivši predsednik Srpskog narodnog saveza (SNS).

Biljana Plavšić je rođena 7. jula 1930. godine u Tuzli, u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, a odrasla u Sarajevu.

Diplomirala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gđe je i doktorirala botaniku, oblast biljna virusologija. Specijalizaciju je završila u Americi kao Fulbrajtov stipendista.

Kurir.rs/Srna/Blic

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