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Biljana Plavšić, nekadašnja predsednica Republike Srpskepreminula je danas u Beogradu u 96. godini.

Vest o njenoj smrti potvrđena je iz izvora bliskih porodici, a sahrana bi, prema dosadašnjim informacijama, trebalo da bude obavljena u Banjaluci.

Biljana Plavšić rođena je 7. jula 1930. godine u Tuzli, a odrasla je u Sarajevu. Pre nego što je ušla u politiku, bila je univerzitetska profesorka i naučnica.

Diplomirala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gde je i doktorirala botaniku. Posle specijalističkih studija u SAD, bila je profesor biologije, šef katedre za biologiju i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Objavila je oko stotinu naučnih radova.

Foto: Dragana Udovicic/News1

U politiku je ušla 1990. godine, kada se priključila Srpskoj demokratskoj stranci (SDS). U novembru iste godine izabrana je za srpskog člana Predsedništva tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.

Tokom raspada Jugoslavije postala je jedna od ključnih ličnosti političkog rukovodstva bosanskih Srba i članica njihovog kolektivnog i proširenog predsedništva.

Tokom rata u BiH bila je deo političkog vrha Republike Srpske. Haški tribunal je sumnjičio da je učestvovala u progonu bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 opština.

Na izborima 1996. izabrana je za predsednicu Republike Srpske. Na predsedničkim izborima 1998. godine izgubila je od Nikole Poplašena, kandidata Srpske radikalne stranke.

Suđenje u Hagu

Haški tribunal je protiv Biljane Plavšić podigao optužnicu za više kategorija zločina, uključujući genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Ona se 10. januara 2001. dobrovoljno predala Tribunalu.

Foto: Dragana Udovičić

U oktobru 2002. godine priznala je krivicu za progon kao zločin protiv čovečnosti. Nakon njenog priznanja, preostale tačke optužnice su povučene u skladu sa sporazumom o priznanju krivice. Tribunal ju je 27. februara 2003. osudio na 11 godina zatvora.

Kaznu je služila u Švedskoj, a na prevremenu slobodu puštena je 2009. godine, nakon što je odslužila približno dve trećine kazne.

U svojoj izjavi nakon priznanja krivice Plavšić je rekla da prihvata odgovornost za svoju ulogu i izrazila nadu da će njeno priznanje doprineti pomirenju.

Foto: Dragana Udovičić, EPA Jerry Lampen Pool.