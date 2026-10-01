Ko je bila Biljana Plavšić: Životni put od sarajevske profesorke do predsednice Republike Srpske i Haga
- Biljana Plavšić, bivša predsednica Republike Srpske, preminula je u Beogradu u 96. godini, a sahrana bi trebalo da bude u Banjaluci.
- Pre politike bila je univerzitetska profesorka i naučnica, sa oko stotinu objavljenih radova iz biologije i botanike.
- Haški tribunal ju je osudio na 11 godina zatvora zbog progona kao zločina protiv čovečnosti, a na slobodu je puštena 2009. godine.
Biljana Plavšić, nekadašnja predsednica Republike Srpskepreminula je danas u Beogradu u 96. godini.
Vest o njenoj smrti potvrđena je iz izvora bliskih porodici, a sahrana bi, prema dosadašnjim informacijama, trebalo da bude obavljena u Banjaluci.
Biljana Plavšić rođena je 7. jula 1930. godine u Tuzli, a odrasla je u Sarajevu. Pre nego što je ušla u politiku, bila je univerzitetska profesorka i naučnica.
Diplomirala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gde je i doktorirala botaniku. Posle specijalističkih studija u SAD, bila je profesor biologije, šef katedre za biologiju i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Objavila je oko stotinu naučnih radova.
U politiku je ušla 1990. godine, kada se priključila Srpskoj demokratskoj stranci (SDS). U novembru iste godine izabrana je za srpskog člana Predsedništva tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.
Tokom raspada Jugoslavije postala je jedna od ključnih ličnosti političkog rukovodstva bosanskih Srba i članica njihovog kolektivnog i proširenog predsedništva.
Tokom rata u BiH bila je deo političkog vrha Republike Srpske. Haški tribunal je sumnjičio da je učestvovala u progonu bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 opština.
Na izborima 1996. izabrana je za predsednicu Republike Srpske. Na predsedničkim izborima 1998. godine izgubila je od Nikole Poplašena, kandidata Srpske radikalne stranke.
Suđenje u Hagu
Haški tribunal je protiv Biljane Plavšić podigao optužnicu za više kategorija zločina, uključujući genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Ona se 10. januara 2001. dobrovoljno predala Tribunalu.
U oktobru 2002. godine priznala je krivicu za progon kao zločin protiv čovečnosti. Nakon njenog priznanja, preostale tačke optužnice su povučene u skladu sa sporazumom o priznanju krivice. Tribunal ju je 27. februara 2003. osudio na 11 godina zatvora.
Kaznu je služila u Švedskoj, a na prevremenu slobodu puštena je 2009. godine, nakon što je odslužila približno dve trećine kazne.
U svojoj izjavi nakon priznanja krivice Plavšić je rekla da prihvata odgovornost za svoju ulogu i izrazila nadu da će njeno priznanje doprineti pomirenju.
Posle izlaska iz zatvora živela je uglavnom povučeno u Beogradu. Ipak, povremeno je davala izjave o ratnim događajima i ljudima iz tadašnjeg političkog i vojnog vrha Republike Srpske. Krajem avgusta ove godine, nakon smrti Ratka Mladića u haškom pritvoru, rekla je da je bila veoma potresena i da je generala smatrala dobrim čovekom.