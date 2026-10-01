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Biljana Plavšić, bivša predsednica Republike Srpske, umrla je danas u Beogradu u 96. godini.

U intervjuima je opisala svoja teška iskustva sa Karlom del Ponte, tvrdeći da ju je tužiteljka psihički maltretirala kako bi svedočila protiv Miloševića.

Ona je jedna od retkih haških osuđenika koja je puštena na slobodu nakon dve trećine izdržane kazne. Nakon povratka u Beograd u nekoliko intervjua je pričala o svojim iskustvima sa Karlom del Ponte, tadašnjom tužiteljkom Haškog tribunala.

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Bivša predsednica Republika Srpske Biljana Plavšić se 2001. dobrovoljno predala Hagu, priznala krivicu i dobila 11 godina zatvora, a kaznu je izdržala u Švedskoj.

Kako je ispričala u intervjuu Njuzviku, tadašnja tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte htela je da je "kupi boksom cigareta kako bi prisnije sarađivala s njom, a na kraju ju je, kako kaže, čak i mučila da bi je naterala da svedoči protiv Miloševića".

"Karla del Ponte htela da me udari"

Kako je tada rekla, na to nije pristala.