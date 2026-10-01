"KARLA DEL PONTE HTELA DA ME KUPI BOKSOM CIGARA, KRENULA KA MENI DA ME UDARI" Ovako je govorila Biljana Plavšić: Pepeljaru sam htela da joj olupam o glavu
Biljana Plavšić, bivša predsednica Republike Srpske, umrla je danas u Beogradu u 96. godini.
U intervjuima je opisala svoja teška iskustva sa Karlom del Ponte, tvrdeći da ju je tužiteljka psihički maltretirala kako bi svedočila protiv Miloševića.
Ona je jedna od retkih haških osuđenika koja je puštena na slobodu nakon dve trećine izdržane kazne. Nakon povratka u Beograd u nekoliko intervjua je pričala o svojim iskustvima sa Karlom del Ponte, tadašnjom tužiteljkom Haškog tribunala.
Bivša predsednica Republika Srpske Biljana Plavšić se 2001. dobrovoljno predala Hagu, priznala krivicu i dobila 11 godina zatvora, a kaznu je izdržala u Švedskoj.
Kako je ispričala u intervjuu Njuzviku, tadašnja tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte htela je da je "kupi boksom cigareta kako bi prisnije sarađivala s njom, a na kraju ju je, kako kaže, čak i mučila da bi je naterala da svedoči protiv Miloševića".
"Karla del Ponte htela da me udari"
Kako je tada rekla, na to nije pristala.
- Dva dana, odnosno ukupno osam sati, Karla del Ponte me je mučila i terala da svedočim. Pitala sam je otkud taj sadizam... U jednom momentu je bila toliko nasilna da je skočila sa stolice i krenula ka meni, skoro da je htela da me udari. Na stolu je bila neka velika pepeljara, koju sam, da je načinila još dva koraka ka meni, htela da joj olupam o glavu. Srećom, moj advokat je bio tu i predložio je pauzu, te se to zaustavilo - otkrila je tada Biljana Plavšić.
Kurir.rs/Blic/Newsweek Srbija