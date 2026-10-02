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Zbog skupocenih metala poput rodijuma, stariji benzinci i hibridi na meti su lopova koji ovaj deo uklone za svega nekoliko minuta, dok šteta dostiže i nekoliko hiljada evra.

Krađa katalizatora na automobilima postala je unosan posao za lopove jer ilegalna demontaža traje svega nekoliko minuta, a donosi vredan plen. Razlog leži u skupocenim plemenitim metalima poput rodijuma, paladijuma i platine koji se nalaze u svakom katalizatoru, piše t-online.de.

Rodijum je izuzetno redak i tražen metal čija cena po kilogramu iznosi oko 265.000 evra, što ga čini znatno skupljim od zlata i srebra. Zbog svoje krtosti i teškog oblikovanja nije zanimljiv juvelirima, ali ga automobilska industrija u malim količinama koristi u sistemima za prečišćavanje izduvnih gasova.

Najugroženiji modeli

Na meti lopova koji kradu automobile najčešće su hibridni modeli i stariji automobili sa benzinskim motorima. Njihovi trostruki katalizatori sadrže više rodijuma nego oni kod novijih modela, a ugrađeni su na podvozju vozila, zbog čega su lako dostupni.

Koji automobili su na meti lopova Foto: jamesteohart/Shutterstock

Ugrožena su i dostavna vozila i kamperi poput modela VW Crafter i Mercedes Sprinter, jer zbog njihove visine od tla lopovi takva vozila ne moraju ni da podižu.

Među modelima koji se posebno često nalaze na meti izdvajaju se:

VW Polo III (godišta od 1994. do 2001.)

Opel Astra G (1998–2005)

Toyota Prius III (2009–2016)

Mitsubishi Carisma (1995–2004)

Mitsubishi Space Wagon (1998–2002)

Seat Arosa

VW Lupo

Honda Jazz

Kod novijih benzinaca katalizator je smešten bliže motoru, pa je demontaža znatno duža i rizičnija, dok su i vozila sa dizel motorima manje ugrožena.

Znakovi krađe i visoki troškovi popravke

Sama krađa odvija se brzo: vozilo se podigne, električnom testerom se na dva mesta preseče izduvna cev i deo se ukloni.

Nestanak katalizatora vozač može da prepozna po znatno glasnijem radu motora i dubljem zvuku prilikom paljenja, gubitku snage pri ubrzavanju, neprijatnim mirisima u kabini, kao i paljenju kontrolne lampice motora ili izduvnih gasova.

Vožnja automobila bez katalizatora je zabranjena jer vozilo zbog prekomerne buke i neprečišćenih izduvnih gasova više ne ispunjava uslove za učešće u saobraćaju, pa ga do servisa treba prevesti šlep službom.

Automehaničar, katalizator Foto: Printscreen/RTS

Pre popravke savetuje se da se zatraži ponuda, jer troškovi zamene mogu da dostignu i do 3.000 evra, što kod mnogih starijih automobila može da premaši njihovu vrednost.

Kako se zaštiti od krađe?

Nakon krađe potrebno je prijaviti slučaj policiji i kontaktirati osiguravajuću kuću. Delimično kasko osiguranje po pravilu pokriva štetu uz učešće osiguranika kroz franšizu, dok obavezno auto-osiguranje ne pokriva ovaj trošak.

Vozačima se takođe savetuje da ne kupuju polovne katalizatore preko interneta jer postoji velika verovatnoća da je reč o ukradenoj robi.

Kao najbolja prevencija preporučuje se parkiranje u zaključanoj garaži ili na prometnim i dobro osvetljenim mestima, kao i ugradnja alarma sa senzorom nagiba.

Iako je prethodnih godina zabeležen veliki porast broja krađa, podaci nemačkog auto-kluba ADAC pokazuju naznake pada ovog trenda, ali opasnost od krađe i dalje postoji.

Kurir.rs/ Dnevnik.hr