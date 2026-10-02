Nećete ni znati da vam ovo fali dok ne upalite auto: Jedan deo lopovi kradu kao ludi, na njemu zarađuju hiljade evra
- Najugroženiji su modeli poput Toyote Prius, VW Pola i Opela Astre, dok se krađa obavlja za nekoliko minuta presecanjem izduvne cevi.
- Vožnja bez katalizatora je zabranjena, a zamena može koštati i do 3.000 evra; preporuka su garaža, osvetljeno mesto i alarm.
Zbog skupocenih metala poput rodijuma, stariji benzinci i hibridi na meti su lopova koji ovaj deo uklone za svega nekoliko minuta, dok šteta dostiže i nekoliko hiljada evra.
Krađa katalizatora na automobilima postala je unosan posao za lopove jer ilegalna demontaža traje svega nekoliko minuta, a donosi vredan plen. Razlog leži u skupocenim plemenitim metalima poput rodijuma, paladijuma i platine koji se nalaze u svakom katalizatoru, piše t-online.de.
Rodijum je izuzetno redak i tražen metal čija cena po kilogramu iznosi oko 265.000 evra, što ga čini znatno skupljim od zlata i srebra. Zbog svoje krtosti i teškog oblikovanja nije zanimljiv juvelirima, ali ga automobilska industrija u malim količinama koristi u sistemima za prečišćavanje izduvnih gasova.
Najugroženiji modeli
Na meti lopova koji kradu automobile najčešće su hibridni modeli i stariji automobili sa benzinskim motorima. Njihovi trostruki katalizatori sadrže više rodijuma nego oni kod novijih modela, a ugrađeni su na podvozju vozila, zbog čega su lako dostupni.
Ugrožena su i dostavna vozila i kamperi poput modela VW Crafter i Mercedes Sprinter, jer zbog njihove visine od tla lopovi takva vozila ne moraju ni da podižu.
Među modelima koji se posebno često nalaze na meti izdvajaju se:
- VW Polo III (godišta od 1994. do 2001.)
- Opel Astra G (1998–2005)
- Toyota Prius III (2009–2016)
- Mitsubishi Carisma (1995–2004)
- Mitsubishi Space Wagon (1998–2002)
- Seat Arosa
- VW Lupo
- Honda Jazz
Kod novijih benzinaca katalizator je smešten bliže motoru, pa je demontaža znatno duža i rizičnija, dok su i vozila sa dizel motorima manje ugrožena.
Znakovi krađe i visoki troškovi popravke
Sama krađa odvija se brzo: vozilo se podigne, električnom testerom se na dva mesta preseče izduvna cev i deo se ukloni.
Nestanak katalizatora vozač može da prepozna po znatno glasnijem radu motora i dubljem zvuku prilikom paljenja, gubitku snage pri ubrzavanju, neprijatnim mirisima u kabini, kao i paljenju kontrolne lampice motora ili izduvnih gasova.
Vožnja automobila bez katalizatora je zabranjena jer vozilo zbog prekomerne buke i neprečišćenih izduvnih gasova više ne ispunjava uslove za učešće u saobraćaju, pa ga do servisa treba prevesti šlep službom.
Pre popravke savetuje se da se zatraži ponuda, jer troškovi zamene mogu da dostignu i do 3.000 evra, što kod mnogih starijih automobila može da premaši njihovu vrednost.
Kako se zaštiti od krađe?
Nakon krađe potrebno je prijaviti slučaj policiji i kontaktirati osiguravajuću kuću. Delimično kasko osiguranje po pravilu pokriva štetu uz učešće osiguranika kroz franšizu, dok obavezno auto-osiguranje ne pokriva ovaj trošak.
Vozačima se takođe savetuje da ne kupuju polovne katalizatore preko interneta jer postoji velika verovatnoća da je reč o ukradenoj robi.
Kao najbolja prevencija preporučuje se parkiranje u zaključanoj garaži ili na prometnim i dobro osvetljenim mestima, kao i ugradnja alarma sa senzorom nagiba.
Iako je prethodnih godina zabeležen veliki porast broja krađa, podaci nemačkog auto-kluba ADAC pokazuju naznake pada ovog trenda, ali opasnost od krađe i dalje postoji.
Kurir.rs/ Dnevnik.hr