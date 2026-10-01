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Obrazovanje će proći kroz veliku reformu, najavio je ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković. Obnova i izgradnja škola, obuke nastavnika, digitalizacija - samo su neke od stvari koje nas čekaju u narednom periodu.

Ministar Dejan Vuk Stanković se u Užicu sastao sa direktorima osnovnih i srednjih škola, gde je govorio o izazovima sa kojima se obrazovanje susreće, ali i promenama koje će se dogoditi.

Kao prvo, naveo je da će, uz podršku Svetske banke, početi obnova i izgradnja osnovnih škola širom Srbije.

Promene u tri pravca

- To je veliki investicioni projekat izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i opremanja škola u Srbiji, kako u gusto naseljenim, tako i u ruralnim sredinama. Uložićemo više od 66,3 miliona evra u obnovu i izgradnju 126 škola i obezbediti savremene uslove za učenje i realizaciju obogaćenog jednosmenskog rada - rekao je Dejan Vuk Stanković.

Govoreći o reformama, Stanković je objasnio da će one ići u tri pravca - učenje koje se vezuje za ishode i izgradnju međupredmetnih kompetencija kod učenika, kao i veći fokus na znanju koje će đaci moći da primene u stvarnim situacijama.

Dejan Vuk Stanković na sastanku u Užicu Foto: Ministarstvo Prosvete

- Digitalizacija i upotreba veštačke inteligencije u nastavi predstavljaju budućnost obrazovanja u svetu i proces učenja čine jednostavnijim i zanimljivijim današnjim generacijama. Pored ulaganja u opremu potrebnu za primenu veštačke inteligencije u nastavi, ključno je da nastavnici unaprede svoje kompetencije kako bi koristili ove alate u nastavi - kazao je Stanković, pa dodao:

- Zato će sa Fakultetom za obrazovanje učitelja i vaspitača, odnosno njihovim Centrom za primenu robotike i veštačke inteligencije u obrazovanju i ove godine biti nastavljene obuke za nastavnike na temu veštačke inteligencije u nastavi, za šta je Ministarstvo opredelilo 40 miliona dinara. Ministar je poručio da je dijalog važan kako bi se što bolje isplanirale i sprovele naredne aktivnosti Ministarstva prosvete, kao i reforme koje predstoje. Stoga će, kako je kazao, ovakvi razgovori ubuduće biti redovni.

Početna plata nastavnika 114.000 dinara

Ministar Stanković je naveo da je početna plata nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju, bez radnog staža, oko 114.000 dinara, što je gotovo izjednačeno sa prosečnim ličnim dohotkom u Srbiji.

- Sa radnim stažom i razrednim starešinstvom, plata može biti i preko 135.000 dinara, dok se plate redovnih profesora na pojedinim fakultetima u Beogradu kreću između 4.000 i 5.000 evra, ne računajući prihode od projekata i saradnje sa privredom. Značajno smo poboljšali materijalni položaj prosvetnih radnika. Paradoksalno je da je to bilo u godini kada je prosvetni sistem bio na kolenima. Kad sam preuzeo dužnost, 20 odsto škola u Srbiji nije radilo u režimu 45 minuta - naglasio je Stanković.

Foto: Shutterstock

Stanković je istakao da se radi punom parom kako bi uslovi za sticanje znanja u Srbiji bili što bolji.

- Menjamo pristup učenju, menjamo pristup definisanju ciljeva učenja, a cilj nam je i da podstaknemo proces uvođenja tehnoloških inovacija u nastavni proces, odnosno da izvršimo digitalnu transformaciju obrazovanja. U protekle dve godine uvedeno je 40 novih profila, barem kada govorimo o stručnim školama, započeta je reforma programa gimnazijskog obrazovanja, započeta je reforma programa i sistema učenja u prvom razredu osnovne škole, a pripremaju se udžbenici od nacionalnog značaja za sledeću 2027/28. godinu - naveo je Stanković.

Velike promene

Takođe, dodao je da će Ministarstvo pokrenuti još jedno, veoma važno pitanje - redefinisanje mreže srednjih i osnovnih škola u Srbiji.

- Mislim da je naša mreža zastarela i da moramo da radimo na tome da je prilagođavamo trenutnim društvenim okolnostima, pre svega potrebama privrede, i da je prilagođavamo naučno-tehnološkim inovacijama koje unapređuju nastavu, pre svega digitalizaciji. Isto tako, govorićemo i o tome koje su perspektive za razvoj dualnog obrazovanja u ovom kraju, s obzirom na to da je dualno obrazovanje podrška privrednom napretku naše zemlje - rekao je Stanković.