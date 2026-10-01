Mts i NVIDIA započinju saradnju kako bi mts korisnicima omogućili pristup cloud gaming servisu NVIDIA GeForce NOW. mts i GeForce NOW zajedno omogućavaju korisnicima da najnovije PC naslove igraju na podržanim uređajima koje već poseduju, bez potrebe za novim hardverom visokih performansi.

Ovom saradnjom mts svojim korisnicima omogućava pristup servisu GeForce NOW i donosi gejming iskustvo u kojem se video igre pokreću u cloud-u, dok se grafika i zvuk visokog kvaliteta u realnom vremenu strimuju na njihov uređaj, bez potrebe za preuzimanjem ili instaliranjem igara. Gejming zato više nije vezan za jedan uređaj: igra se nastavlja na telefonu, tabletu, televizoru, laptopu ili drugom računaru sa internet konekcijom.

mts je povodom lansiranja servisa pripremio posebnu pogodnost za odabrane usluge koje uključuju novu mobilnu liniju — poklon vaučer za GeForce NOW Performance članstvo, koje omogućava prioritetni pristup cloud gamingu zasnovanom na GeForce RTX tehnologiji, duže sesije igranja i RTX ON u podržanim igrama. Ova ponuda biće dostupna korisnicima koji dodaju novu mobilnu liniju uz BOX4 ili SuperPlan 4 pakete, kao i onima koji izaberu neku od sledećih tarifa: 5ICA (S, M, L i XL), 5ICA Premium, Bit i CopyPaste.

GeForce NOW Performance članstvo podrazumeva performanse klase NVIDIA GeForce RTX 5080, uz striming do 1440p rezolucije pri 60 frejmova u sekundi i napredne tehnologije kao što su NVIDIA DLSS, ray tracing i NVIDIA Reflex u podržanim igrama. To znači izuzetnu rezoluciju i veliki broj frejmova u sekundi — iskustvo sa performansama i vizuelnim kvalitetom uporedivim sa najmoćnijim gejming računarima. Detaljne tehničke specifikacije dostupne su na: nvidia.com/geforce-now.

GeForce NOW korisnici mogu da povežu svoj nalog sa podržanim platformama, kao što su Steam, Epic Games Store, GOG, PC Game Pass i Ubisoft Connect. U najvećem broju slučajeva, potrebno je da već poseduju određenu igru ili da joj pristupaju kroz podržanu pretplatu. Sa podrškom za hiljade igara, uključujući više od 100 free-to-play naslova, GeForce NOW otvara pristup širokoj biblioteci igara koja se stalno proširuje i koja je dostupna za igranje putem clouda.

Gejming na mreži koja to omogućava

Cloud gaming spada u najzahtevnije digitalne servise u pogledu stabilnost i brzog odziva mreže. Upravo to mts omogućava putem svoje infrastrukture, optičke i 5G mobilne mreže vrhunskih performansi, koje pružaju stabilnu internet vezu i nisku latenciju (kašnjenje), što je presudno za tečno igranje u realnom vremenu.