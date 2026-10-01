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- Kontinuirano ulaganje u infrastrukturu sistema odbrane i stvaranje savremenijih i boljih uslova za pripadnike vojske jedan je od prioriteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. U skladu sa tim, u pančevačkoj kasarni u potpunosti je rekonstruisan i adaptiran dvospratni objekat namenjen za smeštaj, nastavu, život i rad vojnika na služenju vojnog roka i profesionalnih pripadnika jedinice.

72. brigada renovirana zgrada Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Objekat površine oko 1.450 kvadratnih metara izgrađen je sedamdesetih godina prošlog veka, a do sada na njemu nisu vršene veće adaptacije i rekonstrukcije.

Radovi na objektu započeti su krajem 2025. godine i završeni u planiranom roku. Obuhvatili su kompletnu rekonstrukciju unutrašnjih prostorija, zamenu krovnog pokrivača, prozora novim sa termoizolacionim staklom i komarnicima, kao i zamenu ulaznih i unutrašnjih vrata. Izvršena je kompletna sanacija fasade, čime je uz druge izvedene radove, energetska efikasnost objekta povećana četiri puta.

1/4 Vidi galeriju Savremeni objekat za pripadnike Vojske Srbije u Pančevu Foto: Milos Savic/MC Odbrana