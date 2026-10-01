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Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je jutros u Beogradu u 96. godini, potvrđeno je Srni iz izvora bliskih porodici. Sahrana bi trebalo da bude obavljena u Banjaluci.

Tomo Kovač, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske je gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorio o detaljima iž života Biljane Plavšić..

"Borila se kao lav"

- O Biljani mora da se da istorijska analiza, a ja koji sam bio sa njom u vrhovnoj komandi RS, mogu da kažem da grupa intelektualaca, antikomunista gde je spadala i ona, da je to srpska elita koja je krenula u stvaranje Republike Srpske, odnosno dala ideju i karakter Srbima na prostoru Bosne i Hercegovine. Ona ostavlja pečat u početnom delu tog perioda, borila se kao lav. U ratu je bila poprilično jaka, ona je kao majka prilazima grupama, gde je bio i Arkan. Njena velika uloga je bila kada je odbila plan i praktično okrenula leđa Micikatisu i Miloševiću - rekao je Kovač, pa nastavio:

05:23 "KAO MAJKA JE PRILAZILA GRUPAMA, PA I ARKANU" Tomo Kovač o životu Biljane Plavšić: Deo je srpske elite koja je stvorila Republiku Srpsku Izvor: Kurir televizija

- Bila je jaka kada se od nje zahtevala tvrdoća da se prebrode pritisci. Posle rata, kada je preuzela nesretnu ulogu da vrši ulogu predsednika, shvatila je da ne može to da izdrži, pa je bio sukob nje, formalne vlasti i Karadžića, čija je defakto bila vlast. Maltene je došlo do građanskog rata, to su teški momenti, da bi ona iza toga osnovala svoju partiju. Čuvena njena komunikacija sa američkom linijom, a uvek je išla u prozapadnom pravcu. Međutim, otišla je u Hag i priznala zločine, ali ja to gledam sa ljudske strane, da nije jednostavno izdržala tolike pritiske.

Milorad Dodik povodom smrti Biljane Plavšić

Inače, Milorad Dodik izrazio je saučešće povodom smrti bivše predsednice Biljane Plavšić, poručivši da je ona zadužila Republiku Srpsku i da je zaslužila sve državne počasti. Dodik je poručio da je ona bila njegov blizak saradnik.

Foto: Marko Karović

- Kao predsednik Republike Srpske, kao čovek koji je u teškim vremenima zajedno sa rukovodstvom tadašnje Srpske stala u odbranu srpskog naroda, a kasnije i u formiranju Srpske - zadužila je Republiku Srpsku. Borila se za srpski narod. Kao predsednica Republike Srpske zaslužila je sve počasti - poručio je Dodik.

Da podsetimo, Biljana Plavšić je diplomirala biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gde je i doktorirala botaniku. Posle specijalističkih studija u SAD, bila je profesor biologije, šef katedre za biologiju i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Objavila je oko stotinu naučnih radova.

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