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Mediji kompanije Mondo INC nastavljaju da potvrđuju svoju snagu na srpskom tržištu, i to sa više od 190 hiljada korisnika više od drugoplasirane, odnosno preko 285 hiljada više od trećeplasirane medijske grupacije, pokazuju podaci iz septembra meseca zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija Gemius.

Mondo INC je na ubedljivom prvom mestu po broju otvorenih strana. Tokom septembra posetioci naših internet izdanja otvorili su više od 120 miliona stranica, što je preko 855 hiljada više u odnosu na drugoplasiranog i čak 15 miliona više u odnosu na trećeplasiranog konkurenta. Istovremeno, korisnici su na Mondo INC portalima proveli više od 2 miliona sati, odnosno neverovatnih 238 godina, potvrđujući snagu sadržaja koji svakodnevno privlače i zadržavaju najveću digitalnu publiku u Srbiji. Lidersku poziciju po broju otvorenih strana (Page Views) kompanija Mondo INC drži neprekidno od aprila 2025. godine, što znači da smo već 18 meseci najčitanija digitalna medijska grupacija u Srbiji.

Liderske pozicije brendova MONDO INC Najčitaniji smo sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 71% internet korisnika u Srbiji, koji na našim portalima u proseku provode više od 36 minuta mesečno.

1/4 Vidi galeriju Liderske pozicije brendova MONDO INC Foto: Mondo INC

Mondo INC nastavlja da potvrđuje svoju snagu na domaćem digitalnom tržištu, ostvarujući vodeće rezultate u najvažnijim sadržajnim segmentima. Najnoviji Gemius podaci pokazuju da naši brendovi ostvaruju bolje rezultate od konkurencije u kategorijama News, Sport i Žena/Lifestyle, dok pojedinačni portali nastavljaju da postavljaju standarde u svojim oblastima. Posebno se izdvajaju News i Žena/Lifestyle segmenti, u kojima Mondo INC ostvaruje značajnu prednost u odnosu na konkurenciju – više od 463 hiljade korisnika u News segmentu i više od 469 hiljada korisnika u Žena/Lifestyle segmentu. Istovremeno, lidersku poziciju potvrđujemo i u Sportu, dodatno učvršćujući poziciju najjače digitalne medijske grupacije u najvažnijim sadržajnim vertikalama. Snagu Mondo INC portfolija predvode brendovi koji i tokom septembra potvrđuju liderske pozicije u najvažnijim sadržajnim kategorijama. Kurir ostaje neprikosnoveni lider kada je reč o informativnim sadržajima, dok publika zainteresovana za društvene teme provodi najviše vremena na stranama Kurir Društva. Mondo INC u tehnološkoj kategoriji zauzima prve dve pozicije zahvaljujući portalima Kurir TechVision i Mondo Smartlife, dok istovremeno, Kurir Zdravlje nastavlja da učvršćuje poziciju vodećeg zdravstvenog portala u Srbiji.

* Mondo INC Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs), Mondo INC Estrada/Zabava (Kurir Stars, Mondo Zabava, Espreso Showbiz, Ringier Estrada/Zabava (Blic Zabava, PulsOnline), Mondo INC Biznis (Kurir Biznis, Smartlife), Ringier Biznis (Blic Biznis), Mondo INC Sport (Kurir Sport, Mondo Sport, Espreso Sport), Ringier Sport (Sportal)



KURIR DRUŠTVO: Prvi izbor za najvažnije društvene teme

Kada je reč o društvenim temama, Kurir Društvo je tokom septembra ostvario bolje rezultate od Blic Društva kada su u pitanju vreme zadržavanja i otvorene strane, potvrđujući lidersku poziciju u ovoj kategoriji. Tokom septembra korisnici su proveli više vremena na Kurir Društvo stranama od korisnika Blic Društvo. Posebno se izdvaja broj otvorenih strana – publika je na sadržajima Kurir Društva otvorila čak 4.86 miliona stranica, odnosno 1.29 miliona stranica više nego na Blic Društvu.

1/2 Vidi galeriju KURIR DRUŠTVO: Prvi izbor za najvažnije društvene teme Foto: Kurir

KURIR TECH: Broj 1 destinacija za sve informacije o tehnologiji u Srbiji

1/5 Vidi galeriju KURIR TECH: Broj 1 destinacija za sve informacije o tehnologiji u Srbiji Foto: Kurir

Prema podacima „Gemiusa“ iz septembra Kurir Tech se ističe kao vodeći izvor za sve koji žele da se informišu o najnovijim dešavanjima u svetu tehnologije. Ova sekcija pruža sveobuhvatne informacije o velikim tehnološkim kompanijama, društvenim mrežama, najnovijim softverskim i hardverskim rešenjima, gejmingu, veštačkoj inteligenciji i kriptovalutama. Kurir Tech takođe nudi savete o bezbednosti na internetu, detaljne recenzije proizvoda, kao i informacije o smart uređajima, električnim automobilima i upotrebi AI u svakodnevnom životu. Portal je posvećen pružanju korisnih "how to" saveta i analizi uticaja tehnologije na društvo i psihologiju korisnika. U poređenju s konkurencijom, Kurir Tech na mesečnom nivou ima 59 hiljada korisnika više. Kurir Tech korisnici provedu čak 80% više vremena na tech stranama od korisnika B92 Tehnopolisa i otvore 56% više strana, što govori u prilog kvalitetu sadržaja portala Kurir Tech. KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji

1/5 Vidi galeriju KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji Foto: Kurir

Podaci Gemiusa iz septembra pokazuju da je Kurir Zdravlje prvi izbor za sve one koji traže najnovije informacije o zdravlju, ishrani, vežbanju i mentalnom zdravlju u Srbiji. U septembru je preko 265 hiljada jedinstvenih korisnika posetilo Kurir Zdravlje, što je 74 hiljada korisnika više od drugopasirane Telegraf Eklinike. Ovaj portal je prepoznat kao ključna destinacija za sve koji žele kvalitetne savete i stručne članke o aktuelnim temama iz zdravstva. U poređenju sa konkurencijom, Kurir Zdravlje beleži 24% više poseta od drugoplasiranog Blic Zdravlja, što potvrđuje njegovu superiornost i relevantnost. Sa sadržajem osmišljenim da zadovolji potrebe kako stručnjaka, tako i onih koji teže unapređenju svog zdravlja, Kurir Zdravlje je vaš pouzdani izvor informacija o svim aspektima očuvanja zdravlja. KURIR STIL: Prvi izbor žena u Srbiji

1/2 Vidi galeriju KURIR STIL: Prvi izbor žena u Srbiji Foto: Kurir





Kada je reč o ženskim portalima, Gemiusovi podaci pokazuju da je Kurir Stil pozicioniran kao vodeći sajt u Srbiji. U septembru je čak 1,6 miliona jedinstvenih korisnika posetilo Stil, što je 212 hiljada korisnika više od drugopasirane Blic Žene. U prilog tvrdnji da je Stil potpuno preuzeo primat u ovoj kategoriji, govori i činjenica korisnici provedu korisnici provedu čak 24% više vremena na Kurir Stil stranama od drugoplasiranog ženskog sajta. MONDO U TOP 3 NAJPOSEĆENIJA PORTALA U SRBIJI

Portal Mondo nastavlja da potvrđuje svoju snagu na domaćem digitalnom tržištu i u septembru beleži 2,3 miliona jedinstvenih korisnika, što ga pozicionira na treće mesto na Gemius listi, odmah iza Blica i Kurira. Istovremeno, Mondo beleži bolje rezultate od direktnih konkurenata N1, Nove i Danasa po broju jedinstvenih korisnika, dodatno učvršćujući svoju poziciju među najposećenijim portalima u Srbiji. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju Mondo INC grupacije, zauzimajući mesta među top tri najposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju kompanije Mondo INC na tržištu. HVALA NA POVERENJU! Pored Kurira, Monda i Espresa, u rezultatima medijske kompanije Mondo INC učestvuju i naši specijalizovani brendovi: Smartlife, Lepa & Srećna, Stvar ukusa, Sensa, Yumama, Glossy, Stil, Elle Srbija i drugi. Rezultati ostvareni tokom septembra još jednom potvrđuju snagu Mondo INC portfolija, koji kroz široku mrežu informativnih, lifestyle, tehnoloških i specijalizovanih brendova svakodnevno okuplja milione korisnika širom Srbije.