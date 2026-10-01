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Pronađena avio-bomba iz Drugog svetskog rata na gradilištu Beograda na vodi

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Stanari u delu Bulevara despota Stefana, Poenkareove, Viline vode i Jovana Avakumovića moraju da napuste svoje domove u nedelju, 4. oktobra, najkasnije do 7 časova ujutru.

Sektor za vanredne situacije MUP Srbije sprovešće u nedelju akciju uklanjanja i uništavanja avio-bombe zaostale iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na lokaciji Poenkareova broj 22.

Zbog toga je Štab za vanredne situacije GO Palilula doneo naredbu o evakuaciji stanovništva iz ugrožene zone.

Naredba o evakuaciji već je osvanula na ulazima zgrada u ovom delu grada, a nadležne službe ništa ne prepuštaju slučaju.

Foto: Kurir/D.Đ.

"Obaveštenje je zalepljeno na oglasnoj tabli u našoj zgradi, a i policija je dolazila lično od vrata do vrata da nas obavesti o evakuaciji i proceduri za nedelju", rekla je jedna stanarka zgrade u Bulevaru despota Stefana (nekadašnjoj Ulici 29. novembra).

Građanima je naloženo da pre izlaska iz stanova otvore prozore, spuste roletne i povedu kućne ljubimce.

Za sve kojima je potreban privremeni smeštaj obezbeđeni su prihvatni centri i prevoz autobusima.

Pored evakuacije građana, na snazi je i posebna naredba za vlasnike automobila - sva vozila iz navedenih ulica moraju biti pomerena u subotu, 3. oktobra, najkasnije do 22 časa, inače će ih ukloniti "Parking servis".

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Naređenje

Dana 04.10.2026. godine (nedelja), Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršiće uništavanje avio-bombe zaostale iz Drugog svetskog rata, na lokaciji Poenkareova broj 22, GO Palilula.

Na osnovu člana 59. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Štab za vanredne situacije GO Palilula doneo je Naredbu o evakuaciji.

U cilju zaštite života i zdravlja ljudi i životinja, naređuje se evakuacija stanara zgrada u sledećim ulicama:

Bulevar despota Stefana br. 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122 i 124;

Poenkerova br. 3;

Viline Vode br. 6;

Jovana Avakumovića br. 2, 2a, 4 i 6.

Stanari su dužni da:

napuste svoje domove najkasnije do 07.00 časova dana 04.10.2026. godine;

pre napuštanja objekta otvore prozore i spuste roletne;

evakuišu kućne ljubimce;

nakon napuštanja domova napuste zonu evakuacije i upute se na bezbedno mesto van zone evakuacije;

na mestima prihvata evakuisanog stanovništva postupaju po uputstvima nadležnog organa i lica zaduženih za održavanje reda;

tokom evakuacije i uništavanja avio-bombe pridržavaju se svih naredbi i uputstava nadležnih organa.



Za potrebe evakuacije obezbeđeni su autobusi, parkirani u ul. Bulevar despota Stefana i ul. Poenkareova.

Lica koja se evakuišu mogu napustiti zonu evakuacije peške ili koristiti obezbeđeni prevoz. Za privremeni smeštaj evakuisanog stanovništva određeni su:

KC "Vlada Divljan", ul. Mitropolita Petra br. 8;

OŠ "Vlada Aksentijević", ul. Poenkareova br. 8;

OŠ "Oslobodioci Beograda", ul. Preradovićeva br. 2.

Starija lica, bolesna lica, lica sa invaliditetom i majke sa decom kojima je potreban privremeni smeštaj upućuju se u KC "Vlada Divljan", ul. Mitropolita Petra br. 8, gde će biti smešteni do završetka uništavanja avio-bombe. Zabranjuje se

- Povratak u domove svim licima iz navedenih ulica do završetka akcije uništavanja avio-bombe, odnosno do dobijanja dozvole nadležnog organa za povratak;

- Kretanje i parkiranje u ulicama: Bulevar despota Stefana, od raskrsnice sa ul. Jovana Avakumovića do skretanja ka ul. Mitropolita Petra i Dragoslava Srejovića; Poenkareova, od br. 1a do nadvožnjaka M-1.9; ul. Viline vode i ul. Jovana Avakumovića.

- Stanari su dužni da svoja vozila pomere najkasnije do 22.00 časa dana 03.10.2026. godine (subota). U suprotnom, vozila će biti premeštena od strane JKP "Parking servis" na prva slobodna parking mesta van zone rizika.