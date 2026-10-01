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Novootvoreni vidikovac "Kablar Skywalk" dobio je i svoju drugu veliku ljubavnu priču, upravo na staklenoj platformi iznad Kablara, Nevena je rekla sudbonosno "da" svom dečku Marku, a romantični trenutak zabeležen kamerom za kratko vreme proširio se društvenim mrežama.

Stakleni vidikovac na Kablaru, koji su meštani već prozvali "Kablarska balerina", tako je samo nekoliko nedelja nakon otvaranja postao mesto na kojem je jedan par napravio veliki korak ka zajedničkom životu.

Snimak veridbe objavljen je na Instagram profilu "tvojdann", a na njemu se vidi trenutak kada Marko postavlja pitanje koje se pamti ceo život. Nevena je odgovorila potvrdno, a emocije i iznenađenje nisu mogli da se sakriju.

- Jedan trenutak. Jedna odluka. Zauvek - da! - napisala je Nevena uz objavu na Instagramu.

Video je ubrzo privukao veliku pažnju korisnika društvenih mreža, koji su mladom paru u komentarima poželeli sreću i dug zajednički život.

- Kako je romantično - napisao je jedan korisnik.

- Srećno. Bog vas blagoslovio - poručio je drugi.

Bilo je i onih koji su posebno komentarisali odluku mladog para da ne odlaže velike životne korake.

- Velika odluka i tako treba svaki mladi čovek da uradi, nema nikakvog čekanja. Sve je lakše kad si mlad - navodi se u jednom od komentara.

Pojedini korisnici bili su toliko zainteresovani za sam događaj da su se raspitivali i gde se tačno nalazi novi vidikovac, dok su drugi pokušavali da zamisle trenutak u kojem je Nevena shvatila šta joj Marko priprema.