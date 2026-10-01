- Vi niste doneli dokumentaciju nego će to da pribavi Centar po službenoj dužnosti. Ono što smo od jutros, čime se takođe bavimo, da vidimo da li u slučaju da neko od roditelja nema žiro račun, da li ćemo mi preko Poštanske štedionice otvarati namjenske račune. Jel vi imate žiro račun? E, odlično. Ja više nemam šta da vam kažem. Izvolite. Od trenutka kada naša Jovana postane roditelj njegovatelj, uz finansijsku naknadu na mesečnom nivou koja će se povećavati svakog prvog marta, ona će biti i zdravstveno osigurana i takođe njoj kreće da teče staž. Dvadeset minuta posle ponoći je sinoć bila prva prijava. Govorimo elektronskim putem. Mi pozivamo sve da iskoriste i tu mogućnost jer ovo nam je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite gde mogu roditelji da se prijave i elektronskim putem. Nema ograničenja za prijavu. Dakle, nije samo prvi oktobar dan u kojem se vi možete prijaviti - rekla je ministarka.