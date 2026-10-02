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Vojska Srbije raspisala je konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice, pružajući mladim ljudima priliku da svoju profesionalnu karijeru grade u službi otadžbine, uz odgovornost i čast koje nosi vojni poziv.

Konkurs za formacijska mesta nišandžije i vozača tenkova M-84 i T-72MS otvoren je do 31. oktobra. Zainteresovani mogu konkurisati za službu u tenkovskim jedinicama u Prvoj, Drugoj, Trećoj i Četvrtoj brigadi kopnene vojske, kao i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Mesta službovanja su u Vranju, Kraljevu, Nišu i Sremskoj Mitrovici.

1/4 Vidi galeriju Vojska Srbije: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice Foto: Ministarstvo odbrane

Na konkurs se mogu prijaviti državljani Republike Srbije do 35 godina starosti, bez obzira na to da li su završili vojnu obuku sa oružjem. Izabrani kandidati primaju se u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period od tri godine, nakon čega postoji mogućnost sklapanja ugovora o radu na neodređeno vreme.

Pripadnici tenkovskih jedinica imaju priliku da stalno unapređuju svoja znanja i veštine, a buduće tenkiste očekuje i rad na modernizovanim tenkovima.

Profesionalna vojna služba donosi stabilno zaposlenje, beneficirani radni staž, vojno zdravstveno osiguranje za pripadnike Vojske Srbije i članove njihovih porodica, kao i mogućnost napredovanja i izgradnje profesionalne karijere. Pripadnici tenkovskih jedinica ostvaruju pravo na uvećana primanja u iznosu od 20 odsto od mesečne plate.

Za mlade koji žele da izazov, odgovornost i ponos budu deo njihove profesionalne karijere, tenkovske jedinice Vojske Srbije pružaju priliku da postanu deo njenog stroja i naprave prvi korak ka profesionalnoj vojnoj karijeri.