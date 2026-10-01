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Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici Zaključak o usvajanju sanacionog plana za područje Specijalnog rezervata prirode "Deliblatska peščara", za šta je obezbeđeno 50 miliona dinara.

- Ovim zaključkom uspostavlja se jedinstven okvir za koordinisano delovanje nadležnih organa i institucija, kao i zasprovođenje mera sanacije i revitalizacije područja. Sanacionim planom predviđeno je formiranje stručnih timova za sanaciju i revitalizaciju, procenu posledica požara, utvrđivanje smernica i sprovođenje radova na sanaciji i obnovi, praćenje efekata sanacije i revitalizacije, kao i predlaganje mera zaštite i unapređivanje prevencije i zaštite od požara - navodi se u saopštenju.

Neposredno sprovođenje plana povereno je JP „Vojvodinašume“, kao upravljaču zaštićenog područja, dok će Ministarstvo zaštite životne sredine i nadležna inspekcija pratiti i kontrolisati realizaciju planiranih aktivnosti.

Deliblatska peščara - posledice požara Foto: Marko Karović

- Cilj je da se posledice požara saniraju na osnovu stručnih procena i utvrđenih razmera štete, uz očuvanje prirodnih vrednosti i unapređenje sistema zaštite Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“.

Članovi Vlade usvojili su i Zaključak o saglasnosti da se pokrene pripremna faza za uspostavljanje i razvoj nacionalnog okvira „Jedno zdravlje” u Republici Srbiji, koji ima za cilj da, bez stvaranja paralelne administracije i bez zadiranja u zakonom utvrđene nadležnosti postojećih organa, stvori uslove za njihovo efikasnije povezivanje i zajedničko delovanje.

U pripremnoj fazi biće izvršena analiza postojećeg institucionalnog, pravnog i strateškog okvira, identifikovani prioritetni rizici i postojeći kapaciteti, utvrđene potrebe za razmenom podataka i zajedničkom procenom rizika i predloženi konkretni ciljevi, očekivani ishodi, odgovorne institucije, rokovi, pokazatelji uspeha i potrebni izvori finansiranja.

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