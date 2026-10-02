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Oktobar je pravo vreme za vakcinaciju protiv gripa. Iako prvi slučajevi obolelih još uvek nisu registrovani, domove zdravlja su napunili pacijenti koji kod lekara dolaze sa tegobama kao što su zapušen nos, grebanje u grlu, suv kašalj, glavobolja, malaksalost, groznica i temperatura.

Pad temperature i povratak dece u škole i vrtiće doprineli su povećanom broju pregleda. Lekari navode da se pacijenti najčešće javljaju zbog simptoma karakterističnih za infekcije gornjih disajnih puteva, koji uglavnom traju nekoliko dana, dok kašalj može potrajati i znatno duže.

Iako sezona gripa tek pred nama, vakcinacija se preporučuje čim cepiva budu dostupna u domovima zdravlja jer je organizmu potrebno vreme da razvije zaštitu. Lekari ističu da se imunitet nakon vakcinacije razvija za oko dve do tri nedelje, dok postvakcinalni imunitet traje šest do 12 meseci, zbog čega se vakcinacija preporučuje svake sezone.

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine, rekla je ranije za Kurir da je sredina oktobra pogodan period za imunizaciju.

Vakcinacija protiv gripa
Oktobar idealno vreme za vakcinaciju protiv gripa Foto: Shutterstock

- Treba da prođe i do mesec dana da organizam potpuno stekne otpornost i da, kada se pojavi grip, obično krajem novembra, može da se odbrani. Vakcina je veoma značajna i daje najmanje nuspojava. U malom broju slučajeva može doći do lokalne reakcije ili blage temperature, ali to je zanemarljiv broj slučajeva - navodi dr Šehić.

Vakcina kao najbolja zaštita

Prema njenim rečima, vakcina ne štiti samo od samog obolevanja, već može biti važna zaštita od težeg oblika bolesti.

- Vakcinisane osobe mogu da obole, ali neće imati toliko jake simptome. Većina vakcinisanih prođe sezonu bez gripa, a kod manjine se desi da dobije stanje slično gripu, ali bez nagle temperature koja može ići i do 40 stepeni, uz blaže simptome koji kraće traju, pa lakše ozdrave i oporave se - objasnila je doktorka.

Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" navodi da su od komplikacija posebno ugroženi stariji od 65 godina, mala deca, osobe sa hroničnim bolestima, oslabljenim imunitetom i trudnice. Vakcinacija se preporučuje i osobama sa određenim hroničnim poremećajima, a obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

žena sa maramicom preko usana ogrnuta ćebetom, oko nje virusi i bakterije, koncept imunitet
Virusi napunili domove zdravlja Foto: Shutterstock

Koji virusi sada kruže?

U ovom periodu najčešće se registruju respiratorne infekcije izazvane rinovirusima i adenovirusima, dok se među decom registruju i stomačni virusi, pre svega norovirus.

Simptomi RSV virusa

  • curenje nosa ili zapušen nos
  • kijanje
  • temperatura
  • otežano disanje i sviranje u grudima koje dovodi do bronhitisa

Simptomi rotavirusa

  • obilna vodenasta dijareja
  • povraćanje
  • temperatura
  • bolovi i grčevi u stomaku

Simptomi adenovirusa

  • temperatura
  • bol u grlu
  • curenje iz nosa
  • kašalj
  • crvenilo i upala očiju

Simptomi norovirusa

  • naglo povraćanje
  • dijareja
  • mučnina
  • grčevi u stomaku
  • temperatura

Ovo su tipični simptomi gripa

Devojka sa šalom oko vrata briše nos maramicom i drži u levoj ruci toplomer
Foto: Shutterstock

Za razliku od obične prehlade, grip često počinje naglo i može izazvati izraženije tegobe:

  • povišena temperatura ili osećaj groznice i zimice
  • suv kašalj
  • bol u grlu
  • zapušen ili curav nos
  • glavobolja
  • bolovi u mišićima i telu
  • izražena malaksalost i umor
  • kod pojedinih pacijenata povraćanje i dijareja, naročito kod dece.

"Batut" navodi da se kod gripa mogu javiti i bolovi u zglobovima, a kod težih oblika temperatura može biti viša od 38 stepeni.

Najefikasnija mera prevencije gripa je vakcinacija, a pored vakcine lekari savetuju redovno pranje ruku, provetravanje prostorija i higijenu disajnih puteva, posebno u periodu kada se respiratorne infekcije intenzivnije šire.

Simptomi rinovirusa

  • zapušen nos ili curenje iz nosa
  • kijanje
  • kašalj
  • bol u grlu
  • mogući i povišena temperatura, glavobolja i malaksalost
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