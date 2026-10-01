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„Bački Petrovac i selo Gložan su pravi simbol sloge i zajedništva Slovaka i Srba“, poručio je ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu Milan Krkobabić, tokom današnje radne posete opštini Bački Petrovac i njenim selima i dodao: „Svi programi Vlade Srbije i Ministarstva za brigu o selu su ovde uspešno realizovani i naišli su na veoma dobar prijem, pre svega većinske slovačke zajednice. To se, između ostalog, odnosi i na obnovljeni Dom kulture koji predstavlja žilu kucavicu ovog sela, a onda i na pomoć veoma uspešnim zadrugama, ali i na nezaobilazni program naseljavanja praznih seoskih kuća. Samo ovde u Gložanu šest porodica je steklo svoj krov nad glavom, i to su isključivo mladi ljudi, rešeni da ostanu i da svoju budućnost grade u svom selu i svojoj zemlji. U Bački Petrovac do sada je uloženo više od 100 miliona dinara, od toga samo za obnovu ovog Doma kulture 3 miliona dinara.

Kada ljudi žive jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih, onda takva lokalna zajednica ima budućnost. Upravo ovakva sela želimo - uređena, živa i složna“, zaključio je Krkobabić.

1/15 Vidi galeriju Milan Krkobabić u Gložanu i Bačkom Petrovcu Foto: Milan Ilić

Gložan, u kome živi oko 2 hiljade stanovnika, multikulturalna je sredina u kojoj su većinsko stanovništvo Slovaci. Srpska i slovačka tradicija i kultura ovde se decenijama prepliću. U osnovnoj školi deca uče oba jezika, Slovaci uče srpski, Srbi slovački, a zajednički život dve zajednice vidi se i u svakodnevici, od porodice i škole, do obeležavanja praznika i organizovanja kulturnih događaja.

„Imamo uređene puteve, vodu dobrog kvaliteta, vrtić i osnovnu školu. Blizu nam je Dunav, a Novi Sad je na dvadesetak minuta. Imamo sve uslove za dobar život, a ono što nam je posebno važno jeste to što se ljudi ovde poštuju, uvažavaju različitosti i što zajedništvo zaista funkcioniše“, rekao je Stanislav Srnka, predsednik Mesne zajednice Gložan.

Jedno od mesta gde se to zajedništvo najbolje vidi jeste obnovljeni Dom kulture u Gložanu u kome je postavljena nova audio-vizuelna oprema i koristi se za važne manifestacije i događaje u selu. Kulturno-umetničko društvo organizuje probe, a prostor koriste i mladi i stariji sugrađani za okupljanje i druženje.

Tokom posete Gložanu, Krkobabić je obišao i porodicu Ljubobratović - Jaroslavu, Aleksandra i njihovu petogodišnju ćerku Unu, koji su zahvaljujući Programu dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom rešili svoje stambeno pitanje.

„Za nas je Gložan najbolje selo na svetu, a sada nam je još lepše jer imamo svoju kuću i svoj prostor. Imamo dovoljno mesta za sada proširenu porodicu, oboje imamo posao i zadovoljni smo životom ovde. Ja radim u ugostiteljstvu, supruga u fabrici čokolade, a planiramo da kupimo i plac gde bismo napravili baštu i uzgajali hranu za našu decu, jer uskoro očekujemo još jednu bebu“, rekao je Aleksandar Ljubobratović.