Srbija ulazi u toku predizborne kampanje u atmosferu sve dubljih političkih podela, ali i novih incidenata na ulicama. Posle događaja u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, ponovo se otvorilo pitanje gde se završava politički protest, a gde počinje nasilje i ko snosi odgovornost za atmosferu u kojoj do takvih sukoba dolazi. Istovremeno, Aleksandar Vučić nastavlja obilazak Srbije, razgovara sa građanima, obilazi fabrike, zdravstvene ustanove i domaćinstva, ali i poručuje da njegove pristalice ne smeju da odgovaraju istom merom i da se politički sukobi moraju rešavati kroz institucije i izbore. Dok se u Srbiji vodi borba za glasove građana, prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović daje intervju podgoričkim „Vijestima“, u kojem pitanje promene vlasti u Beogradu direktno povezuje i sa budućnošću odnosa Srbije sa susedima. Istovremeno, Srdanović i dalje nije prihvatio direktan televizijski duel sa Vučićem. Bivši pokrajinski premijer i jedna od glavnih ideoloških vođa blokadera Boja Pajtić posle jedne žurke završio je u bolnici zbog prekomerne upotrebe nedozvoljenih supstanci.



Gde vodi ovakva politička atmosfera?

Da li će završnica kampanje biti obeležena programima i debatama ili novim sukobima na ulicama?

Ilija Srdanović je u intervjuu za „Vijesti“ promenu vlasti u Srbiji povezao i sa promenama u regionu, šta bi konkretno bila drugačija politika prema Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kosovu i Metohiji i kako bi građani mogli da procene šta se iza tih poruka zaista nalazi?



gost "Usijanja":

Danilo Jovićević - politikolog i kandidat na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"

Zoran Anđelković - Centar za mir i toleranciju

mmSrđan Barac - pravnik i politički analitičar