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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski kaže da je danas do 17.30 podneto 1.400 zahteva roditelja negovatelja.

"Prema informaciji koju imamo, do 17.30 časova čak 1.400 roditelja podnelo je zahtev.

Ovaj broj jasno pokazuje koliko je pitanje roditelja negovatelja važno velikom broju porodica.

1.400 zahteva do 17.00 časova i iza svakog stoji jedna porodica, jedna priča i svakodnevna borba", navodi Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Za sve dodatne informacije, roditelji mogu kontaktirati i Kontakt centar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na broj telefona:

011 735 835 01

Hvala svakom roditelju koji je izdvojio vreme i podneo zahtev".

Podsetimo, primena Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima počela je danas.

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