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Na poligonima Vojske Srbije i u rejonima van mirnodopskih lokacija u toku su intenzivne aktivnosti jedinica vojne policije u okviru završne faze združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjima „Pobednik 2026“.

U vežbi učestvuju vojnopolicijske jedinice iz svih sastava Vojske Srbije, s ciljem provere i daljeg unapređenja sposobnosti za pripremu i izvođenje borbenih i neborbenih aktivnosti u protivdiverzantskoj operaciji. Zadaci se realizuju uz upotrebu savremenog naoružanja i vojne opreme kojima su ove jedinice opremljene u prethodnom periodu.

Foto: Ministarstvo odbrane

Prema scenariju vežbe, vojnopolicijske snage su posle uzbunjivanja izvele marš do rejona angažovanja, gde sada realizuju taktička uvežbavanja i bojeva gađanja. Rešavanjem složenih taktičkih zadataka usavršavaju postupke kontrole teritorije, blokade i pretresa terena, kao i okruženja i uništenja diverzantskih grupa. Uvežbavaju i primenu aktivnih i pasivnih mera protiv daljinski pilotiranih vazduhoplova, medicinsku evakuaciju, obavljanje uviđaja i kontradiverzionih pregleda.

Sastave koji zadatke realizuju na poligonu „Međa“ danas je obišao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. On je pratio taktičku vežbu sa bojevim gađanjem na kojoj su vojnopolicijska odeljenja prikazala obučenost za pretres zemljišta i objekata, posedanje uže linije blokade i neutralisanje ubačene diverzantsko-terorističke grupe.

Foto: Ana Glisic/MC Odbrana

U razgovoru s vojnicima i starešinama, general Mojsilović je, čestitajući na postignutim rezultatima gađanja, odličnom taktičkom radu i obučenosti za upotrebu novouvedenog naoružanja i vojne opreme, istakao da će se nastaviti ulaganja u kapacitete vojnopolicijskih jedinica kako bi bile spremne da odgovore na savremene bezbednosne pretnje.

Združena taktička vežba sa bojevim gađanjima „Pobednik 2026“ počela je krajem avgusta i traje do 4. oktobra. Dosadašnje aktivnosti potvrdile su visok nivo obučenosti, pripremljenosti i profesionalnosti pripadnika Vojske Srbije, kao i sposobnost efikasne upotrebe novih i modernizovanih sredstava i sistema.