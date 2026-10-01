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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas, povodom Međunarodnog dana starijih osoba, korisnike Gerontološkog centra u Kragujevcu.

Ona je istakla da društvo svoju zrelost pokazuje odnosom prema starijim generacijama, koje su svojim radom i životnim iskustvom gradile Srbiju.

"Naši najstariji sugrađani zaslužuju poštovanje, pažnju i dostojanstvene uslove za život, ali i da znaju da nisu sami i da su uvek deo naše zajednice“, navela je Đurđević Stamenkovski.

Ona je sa korisnicima Centra razgovarala, družila se i učestvovala u njihovom prazničnom programu, uz pesmu i igru, poručivši da je najlepši način da se obeleži ovaj dan upravo zajedništvo i pažnja posvećena starijim sugrađanima.

"Danas je Međunarodni dan starijih osoba i došli smo u Gerontološki centar u Kragujevcu. I, naravno, kako i dolikuje u Šumadiji - ko prođe kroz Šumadiju, mora da peva i da igra", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je korisnicima donela tortu i poručila: