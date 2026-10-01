Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kipar je danas obeležio 66. godišnjicu svoje nezavisnosti vojnom paradom u Nikoziji, tokom koje je Nacionalna garda prvi put je predstavila novo naoružanje.

Kiparska nacionalna garda ponovo je predstavila artiljeriju i oklopna vozila proizvedena u Srbiji, nabavljena od kompanije Jugoimport-SDPR.

Sistemi prijavljeni u mehanizovanoj koloni:

Foto: Printskrin X / Luka | Дунав Intel

• BOV M16 Miloš 4×4, korišćen kao vozilo za artiljerijsko izviđanje i komandovanje baterijom

• Nora B-52 samohodne haubice 155 mm/52 (lokalno označene kao Aleksandar TGS)

• LRSVM Tamnava modularni VRLS, prikazan sa raketnim podmetačima od 122 mm

Predsednik Nikos Hristodulides je pozdravio paradu, koja je počela u 11 časova, u pratnji ministra odbrane Vasilisa Palmasa, grčkog ministra odbrane Nikosa Dendijasa, načelnika Nacionalne garde general-potpukovnika Emanuela Teodorua i načelnika Generalštaba Nacionalne odbrane Grčke generala Dimitriosa Hupisa.