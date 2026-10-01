ORUŽJE PROIZVEDENO U SRBIJI PONOS VOJNE PARADE! Kipar obeležio 66. godišnjicu nezavisnosti, ovo su ubojite mašine iz srpske fabrike (VIDEO)
- Kipar je vojnom paradom u Nikoziji obeležio 66. godišnjicu nezavisnosti i prvi put prikazao novo naoružanje. Nacionalna garda ponovo je pokazala artiljeriju i oklopna vozila proizvedena u Srbiji, kupljena od Jugoimport-SDPR.
- U mehanizovanoj koloni bili su BOV M16 Miloš 4x4, Nora B-52 i modularni LRSVM Tamnava sa raketama od 122 mm. Paradu su pratili predsednik Nikos Hristodulides i zvaničnici Kipra i Grčke.
Kipar je danas obeležio 66. godišnjicu svoje nezavisnosti vojnom paradom u Nikoziji, tokom koje je Nacionalna garda prvi put je predstavila novo naoružanje.
Kiparska nacionalna garda ponovo je predstavila artiljeriju i oklopna vozila proizvedena u Srbiji, nabavljena od kompanije Jugoimport-SDPR.
Sistemi prijavljeni u mehanizovanoj koloni:
• BOV M16 Miloš 4×4, korišćen kao vozilo za artiljerijsko izviđanje i komandovanje baterijom
• Nora B-52 samohodne haubice 155 mm/52 (lokalno označene kao Aleksandar TGS)
• LRSVM Tamnava modularni VRLS, prikazan sa raketnim podmetačima od 122 mm
Predsednik Nikos Hristodulides je pozdravio paradu, koja je počela u 11 časova, u pratnji ministra odbrane Vasilisa Palmasa, grčkog ministra odbrane Nikosa Dendijasa, načelnika Nacionalne garde general-potpukovnika Emanuela Teodorua i načelnika Generalštaba Nacionalne odbrane Grčke generala Dimitriosa Hupisa.
Bespilotne letelice su takođe bile prikazane, dok je formacija od četiri borbena helikoptera Erbas H145M letela iznad Nikozije.