Slušaj vest

Vojnomedicinska akademija otvorila je svoja vrata i civilima, a u prethodnim godinama značajno se ulagalo i u prostor i u savremenu medicinsku opremu. Od 1. oktobra je građanima Srbije dostupan je i "sajber nož", a u ustanovi su uvedene i nove minimalno invazivne hirurške metode, rekao je za RTS dr Ivan Leković.

Zamenik načelnika VMA, pukovnik dr Ivan Leković, rekao je da se u toj ustanovi dnevno obavi veliki broj pregleda i prijema, a da je od 1. oktobra građanima Srbije dostupan i "sajber nož“, jedan od najsavremenijih sistema za lečenje onkoloških pacijenata.

Leković navodi da je reč o velikom iskoraku za srpsku medicinu.

- Radi se o kompjuterizovanoj robotskoj ruci koja ima mogućnost da usmeri izuzetno fokusiran zrak zračenja iz stotina različitih položaja. Ta robotska ruka rotira oko pacijenta i može da dosegne i metastazu ili neki tumor veličine do jednog milimetra, duboko u tkivu, a da ne ošteti ostalo tkivo - objasnio je Leković.

Sistem se može primenjivati kod tumora mozga, glave i vrata, pluća, pankreasa i jetre, kao i kod tumora prostate.

Lečenje se, kako je naveo, obavlja o trošku države. Dovoljno je da matična zdravstvena ustanova, odnosno lokalni RFZO, izda uput na osnovu odluke konzilijuma.

Dr Ivan Leković VMA
Dr Ivan Leković Foto: RTS Prinscreen

Na VMA uvedena minimalno invazivna operacija pluća

Leković je istakao da je u avgustu na VMA prvi put u Srbiji izvedena anatomska resekcija pluća minimalno invazivnom hirurškom tehnikom i minimalno invazivnom anestezijom.

- Kada pacijent ima tumor pluća i radi se resekcija pluća, morao bi da uđe u duboku anesteziju sa tubusima ili da se otvori grudni koš. Taj tim, na čelu sa profesorom Marićem i doktorkom Dušicom Stamenković, anesteziologom, prvi put je to izveo u Srbiji - rekao je Leković.

Kako je objasnio, zahvat se izvodi kroz tri mala otvora, bez otvaranja grudnog koša, bez tubusa i bez respiratora. Ta metoda je posebno značajna za pacijente sa težim pridruženim oboljenjima.

Lekari VMA su se za ovu proceduru obučavali u Nacionalnom respiratornom centru u Kini, kod stručnjaka za ovu vrstu hirurgije.

Šta je sve urađeno

VMA
Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Prema rečima doktora Lekovića, u infrastrukturu ustanove uloženo je višestruko više nego prethodnih godina.

U poslednje dve i po godine u infrastrukturne radove na VMA uloženo je, prema rečima Lekovića, sedam do osam puta više nego tokom prethodnih sedam do osam godina.

Urađena je, kaže, hidroizolacija ravnih krovova, a rekonstruisan je i sistem klimatizacije. VMA ima oko 6.000 prostorija, u kojima postoji mogućnost regulisanja temperature i drugih uslova.

- Morate imati specifične uslove u operacionoj sali, gde temperatura mora biti 18 stepeni, filtriran, sterilan vazduh. Isto tako u hematološkom bloku. Dobri uslovi znače svima – kako osoblju koje radi, tako i pacijentima - rekao je Leković.

U okviru rekonstrukcije zamenjene su dve klimatizacione komore i dve klimatizacione kule. Planira se i zamena liftova, dok je u toku zamena podova.

VMA ima oko 180.000 kvadratnih metara, 6.000 prostorija i 850 kupatila, što, kako navodi Leković, predstavlja veliki obim posla i zahteva značajna ulaganja. Obnovljena su i dva restorana, odnosno vojničkim rečnikom, dve kantine.

Dnevno i do 150 prijema na bolničko lečenje

VMA
Veliki broj prijema na VMA Foto: Marko Karović

Na VMA se svakodnevno obavi veliki broj pregleda i prijema. Samo preko Centra hitne pomoći, kako je naveo Leković, prethodnog dana na bolničko lečenje primljeno je 66 pacijenata, dok se dnevno ukupno primi između 70 i 150 pacijenata.

Najčešće su u pitanju povrede i akutna stanja u internoj medicini, ali i pacijenti kojima je potrebna hitna operacija ili ugradnja stenta zbog infarkta miokarda.

Redovni prijemi obuhvataju pacijente koji dolaze na planiranu dijagnostiku ili operaciju, kao i na hemioterapiju i lečenje hematoloških bolesti. VMA pruža usluge iz širokog spektra hirurških i internističkih grana, kao i oftalmologije.

VMA dežurna sredom za Beograd

VMA je, prema rečima dr Lekovića, sredom dežurna za Beograd, ali tog dana praktično zbrinjava pacijente iz cele Srbije.

- Tog dana zbrinemo, prosečno, u našem Centru hitne pomoći, 500-600, nekad i 700 pacijenata. Primi se na bolničko lečenje 60-70 pacijenata, bude desetak operacija. To je jedan vrlo izazovan dan za nas, koji mi godinama uspevamo da savladamo - rekao je Leković.

Kurir.rs/ RTS

Ne propustitePolitikaBRATISLAV GAŠIĆ OBIŠAO VMA: Nastavak ulaganja u savremenu opremu i unapređenje uslova lečenja
Bratislav Gašić VMA (1).jpg
VestiSajber nož na VMA od oktobra o trošku RFZO: Evo koji tumori mogu da se leče na ovaj način
VMA.jpg
BeogradSTIŽE JESEN, REUMATOLOG VMA SAVETUJE! Prof. dr Petronijević podsetio hronične bolesnike šta prvo treba da urade!
0601 Marko Karovic 0171.jpg
Beograd"MISLE DA MLADOST MOŽE SVE" Posle dramatične noći na VMA, lekar izgovorio gorku istinu pa šokirao! Beograđani padaju kao pokošeni, a ovo je okidač!
VMA