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Zamenik načelnika VMA, pukovnik dr Ivan Leković, rekao je da se u toj ustanovi dnevno obavi veliki broj pregleda i prijema, a da je od 1. oktobra građanima Srbije dostupan i "sajber nož“, jedan od najsavremenijih sistema za lečenje onkoloških pacijenata.

Leković navodi da je reč o velikom iskoraku za srpsku medicinu.

- Radi se o kompjuterizovanoj robotskoj ruci koja ima mogućnost da usmeri izuzetno fokusiran zrak zračenja iz stotina različitih položaja. Ta robotska ruka rotira oko pacijenta i može da dosegne i metastazu ili neki tumor veličine do jednog milimetra, duboko u tkivu, a da ne ošteti ostalo tkivo - objasnio je Leković.

Sistem se može primenjivati kod tumora mozga, glave i vrata, pluća, pankreasa i jetre, kao i kod tumora prostate.

Lečenje se, kako je naveo, obavlja o trošku države. Dovoljno je da matična zdravstvena ustanova, odnosno lokalni RFZO, izda uput na osnovu odluke konzilijuma.

Dr Ivan Leković Foto: RTS Prinscreen

Na VMA uvedena minimalno invazivna operacija pluća

Leković je istakao da je u avgustu na VMA prvi put u Srbiji izvedena anatomska resekcija pluća minimalno invazivnom hirurškom tehnikom i minimalno invazivnom anestezijom.

- Kada pacijent ima tumor pluća i radi se resekcija pluća, morao bi da uđe u duboku anesteziju sa tubusima ili da se otvori grudni koš. Taj tim, na čelu sa profesorom Marićem i doktorkom Dušicom Stamenković, anesteziologom, prvi put je to izveo u Srbiji - rekao je Leković.

Kako je objasnio, zahvat se izvodi kroz tri mala otvora, bez otvaranja grudnog koša, bez tubusa i bez respiratora. Ta metoda je posebno značajna za pacijente sa težim pridruženim oboljenjima.

Lekari VMA su se za ovu proceduru obučavali u Nacionalnom respiratornom centru u Kini, kod stručnjaka za ovu vrstu hirurgije.

Šta je sve urađeno

Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Prema rečima doktora Lekovića, u infrastrukturu ustanove uloženo je višestruko više nego prethodnih godina.

U poslednje dve i po godine u infrastrukturne radove na VMA uloženo je, prema rečima Lekovića, sedam do osam puta više nego tokom prethodnih sedam do osam godina.

Urađena je, kaže, hidroizolacija ravnih krovova, a rekonstruisan je i sistem klimatizacije. VMA ima oko 6.000 prostorija, u kojima postoji mogućnost regulisanja temperature i drugih uslova.

- Morate imati specifične uslove u operacionoj sali, gde temperatura mora biti 18 stepeni, filtriran, sterilan vazduh. Isto tako u hematološkom bloku. Dobri uslovi znače svima – kako osoblju koje radi, tako i pacijentima - rekao je Leković.

U okviru rekonstrukcije zamenjene su dve klimatizacione komore i dve klimatizacione kule. Planira se i zamena liftova, dok je u toku zamena podova.

VMA ima oko 180.000 kvadratnih metara, 6.000 prostorija i 850 kupatila, što, kako navodi Leković, predstavlja veliki obim posla i zahteva značajna ulaganja. Obnovljena su i dva restorana, odnosno vojničkim rečnikom, dve kantine.

Dnevno i do 150 prijema na bolničko lečenje

Veliki broj prijema na VMA Foto: Marko Karović

Na VMA se svakodnevno obavi veliki broj pregleda i prijema. Samo preko Centra hitne pomoći, kako je naveo Leković, prethodnog dana na bolničko lečenje primljeno je 66 pacijenata, dok se dnevno ukupno primi između 70 i 150 pacijenata.

Najčešće su u pitanju povrede i akutna stanja u internoj medicini, ali i pacijenti kojima je potrebna hitna operacija ili ugradnja stenta zbog infarkta miokarda.

Redovni prijemi obuhvataju pacijente koji dolaze na planiranu dijagnostiku ili operaciju, kao i na hemioterapiju i lečenje hematoloških bolesti. VMA pruža usluge iz širokog spektra hirurških i internističkih grana, kao i oftalmologije.

VMA dežurna sredom za Beograd

VMA je, prema rečima dr Lekovića, sredom dežurna za Beograd, ali tog dana praktično zbrinjava pacijente iz cele Srbije.

- Tog dana zbrinemo, prosečno, u našem Centru hitne pomoći, 500-600, nekad i 700 pacijenata. Primi se na bolničko lečenje 60-70 pacijenata, bude desetak operacija. To je jedan vrlo izazovan dan za nas, koji mi godinama uspevamo da savladamo - rekao je Leković.