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Broj korisnika Alimentacionog fonda nastavlja da se povećava - do sada je doneto 691 rešenja za 1.023 korisnika, dok je ukupan iznos isplaćenih sredstava dostigao 72.454.125,19 miliona dinara.

Od 691 donetih rešenja, 552 je doneto po zahtevima majki, 92 po zahtevima očeva, dok se 47 odnosi na punoletne korisnike koji se redovno školuju, do navršene 26. godine života.

- Više od hiljadu korisnika pokazuje koliko je ovaj mehanizam bio potreban. On je i uspostavljen da dete ne mora da čeka na izdržavanje i da alimentaciju dobija pravovremeno - poručila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević.

Ona je dodala da je, istovremeno sa rastom broja korisnika, primena Alimentacionog fonda ušla u novu fazu - cve više dužnika počinje da izmiruje dugovanja prema deci i nastavlja redovno da plaća alimentaciju, što pokazuje da ovaj mehanizam, pored direktne zaštite prava deteta, ima i širi efekat.

Alimentacioni fond Foto: minbpd

- Kada se država uključi i postane jasno da dug ne može da ostane bez posledica, menja se i odnos dužnika prema obavezi. Ovo je potvrda da sistem podstiče i veću odgovornost obaveznih davalaca izdržavanja - istakla je Žarić Kovačević.

Ona je objasnila da dosadašnja praksa pokazuje da su, u pojedinim slučajevima, dužnici sami izmirili obaveze nakon što je mehanizam Alimentacionog fonda aktiviran.

Tako je u jednom slučaju, nakon što je rešenje doneto 30. jula, obavezni davalac izdržavanja dvadesetak dana kasnije isplatio celokupno zaostalo dugovanje. U drugom slučaju, postupak je pokrenut sredinom juna, a krajem avgusta roditelj-dužnik je izmirio raniju i trenutnu obavezu, nakon čega je dalja isplata iz Fonda obustavljena.

Alimentacioni fond Foto: minbpd

- Ovakvi primeri pokazuju da značaj Alimentacionog fonda nije samo u tome što država privremeno preuzima isplatu izdržavanja, već i u tome što se jača odgovornost onih koji su dužni da tu obavezu ispunjavaju - zaključila je ministarka.