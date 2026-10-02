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U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 22 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i najavio stabilno vreme uz izražen dnevni hod temperature.

- I narednih dana očekuje se izražen dnevni hod temperatureJutra će biti hladna, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama južne Srbije lokalno ima uslova i za slab mraz na dva metra visine - navodi RHMZ i dodaje:

Ljudi šetaju po jesenjem vremenu
Foto: Kurir/T. Ilić

 - Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 stepeni, a sredinom sledeće sedmice i do 28.

Prognoza RHMZ-a pokazuje da se Miholjsko leto ne predaje i da će se lepo i toplo vreme zadržati i narednih dana.

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