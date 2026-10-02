Stiže novi porast temperature, temperatura skače na skoro 30 stepeni! Ovo je prognoza za naredne dane
- U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz najvišu temperaturu od 22 do 25 stepeni i slab do umeren vetar.
- RHMZ najavljuje hladna jutra, ponegde slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti sunčano i sve toplije.
- Sredinom sledeće sedmice temperatura može da poraste do 28 stepeni.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 22 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i najavio stabilno vreme uz izražen dnevni hod temperature.
- I narednih dana očekuje se izražen dnevni hod temperature. Jutra će biti hladna, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama južne Srbije lokalno ima uslova i za slab mraz na dva metra visine - navodi RHMZ i dodaje:
- Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom u intervalu od 22 do 26 stepeni, a sredinom sledeće sedmice i do 28.
Prognoza RHMZ-a pokazuje da se Miholjsko leto ne predaje i da će se lepo i toplo vreme zadržati i narednih dana.