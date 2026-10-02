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Hranilište Kašan na Jadovniku tokom noći pretvara se u mesto neverovatnih susreta, koji pokazuju da u šumama i dalje i te kako vladaju surovi zakoni prirode. Upravo jedan takav susret dogodio se pre par noći, kada su u isto vreme na večeru stigla dva medveda i tri vuka. Iako su krupniji, a verovatno i jači.. medvedi su pobegli pred vukovima.

Foto: UG Jadovnik/RINA

- U pitanju su dva mlada medveda, stara oko dve godine i majka ih je verovatano relativno skoro odbacila od sebe, pa se ta dva medveda i dalje drže zajedno. Tako će biti tu negde do Nove godine, kada će doći hibernacija i oni će se razdvojiti. Upavo zato što su još jako mladi, oni su plašljivi zato su odmah ustuknuli pred vukovima kad su ih ugledali, kaže za RINU Vjekoslav Joksimovvić iz UG Jadovnik.

Ipak, da su bili stariji medvedi teško da bi zbog vukova odustali od večere.

- Stariji medvedi su jako snažni i svesni svoje snage, tako da povlačenja pred vukovima verovatno ne bi bilo. Nakon što su ovi mladi medvedi napustili hranilište, vukovi su se lepo ugostili i najeli. Ali, naravno ni medvedi nisu ostali gladni, vratli su se opet, dodaje Vjekoslav.

Kamera zabeležila trenutak "obračuna" zveri

Sigurnusna kamera na hranilištu Kašan beleži izuzetno zanimljive prizore, pa tako i susrete lisica i medveda gde su naravno lisice ostale bez večere.

1/5 Vidi galeriju Vukovi oteli medvedima večeru Foto: UG Jadovnik/RINA

Neretko se beleže i zanimljivi prizori, gde medvedi uživaju u koritu sa vodom i brčkaju se kao da su došli u spa centar.

Ovaj jedinstveni „restoran“ pod vedrim nebom namenjen je divljim životinjama, među kojima su beloglavi supovi, vukovi, medvedi i lisice. Svoj svakodnevni obrok nalaze zahvaljujući entuzijazmu i posvećenosti članova Udruženja građana "Jadovnik – oaza netaknute prirode“, koji već godinama brinu o ovom dragocenom prirodnom utočištu.

Hranilište Kašan, na nadmorskoj visini od preko hiljadu metara, ima ogromnu ekološku vrednost. Beloglavi supovi, kao prirodni čistači, igraju ključnu ulogu u sprečavanju širenja zaraza u divljini, dok postojanje hranilišta doprinosi mirnijem suživotu ljudi i životinja, a pomaže i pčelarima u zaštiti košnica.

02:23 Predatori na planini Jadovnik kod Prijepolja Izvor: UG Jadovnik