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Jedan sasvim običan, kremast i blag domaći ajvarspremljen po receptu dugom pola veka bio je dovoljan da pokrene lavinu ureda, omalovažavanja i godinačkog sajber-nasilja nad najpoznatijom internet bakom na Balkanu.

Jelena Petrović, autorka čuvenog kanala "Bakina kuhinja" koji prati blizu pola miliona ljudi, nedavno je morala da povuče video sa svoje Fejsbuk stranice i obrati se javnosti porukom koja je odjeknula regionom. U iskrenom razgovoru, baka Jela otkriva šta se zapravo dogodilo iza kulisa i zbog čega je odlučila da više ne ćuti.

Sve je počelo kada je na svojoj stranici, koja okuplja oko 160.000 pratilaca, podelila specifičan recept za ajvar koji u njenoj porodici prija svima. Umesto gastronomske debate o sastojcima, usledio je neočekivan talas agresije.

- Povod je bio recept za ajvar koji sam objavila na svojoj Fejsbuk stranici. Ogromna većina ljudi me prati zato što voli ono što radim, ali uvek postoji nekolicina kojima očigledno smetam. Ovoga puta najmanje se pričalo o samom receptu, a mnogo više o meni. Naravno, bilo je i komentara da ne znam da napravim ajvar, iako ga na taj način spremam gotovo 50 godina. Ajvar je kremast, blag, nežan i nama upravo takav prija. Nemam ništa protiv toga da neko pravi ajvar samo od pečene paprike, tako ga je pravila i moja majka, ali ja ga pravim drugačije i to je moj izbor - objašnjava Jelena i dodaje da je za 11 godina rada nikada nije povukla želja da ode na tuđi profil i nekoga vređa.

Baka Jela Foto: facebook/ Bakina kuhinja - domaći recepti i Video recepti

Ono što je u celoj situaciji najviše poražavajuće jeste činjenica da kritika kulinarskog postupka nije ostala u okvirima kuhinje. Veoma brzo, komentari su prerasli u udarce na njeno dostojanstvo i životno doba.

- Više me je naljutilo nego povredilo. Pisali su mi da sam glupa, da ništa ne znam, da nisam naučila da kuvam, ali bilo je i komentara na račun mojih godina, da sam matora, da mi nije mesto na internetu, da treba da sedim sa penzionerima i da internet prepustim mladima. Upravo su me ti komentari o godinama možda najviše naljutili. Ja sam na internetu pre više od dvadeset godina, od vremena kada je tek ulazio u naše domove. Danas, sa 76 godina, na internetu se osećam kao riba u vodi. Zato mi je pomalo apsurdno kada mi neko kaže da sam prestara za internet, jer kada sam ja počela da ga koristim, neki od onih koji mi danas to pišu nisu se još ni rodili - poručuje baka Jela.

Za razliku od ranijih situacija u kojima je pojedinačno blokirala zlonamerne korisnike, ovoga puta je odlučila da potpuno ukloni sporni video i javno podvuče crvenu liniju između slobode mišljenja i čistog bezobrazluka.

Kuvanje ajvara Foto: RINA

- Onima koji ostavljaju takve komentare poručila bih da pre nego što nešto napišu zastanu na trenutak i sete se da je sa druge strane ekrana živ čovek. Ne morate da volite ono što neko radi i sasvim je u redu da to kažete, ali reči 'glupa si' i 'nemaš pojma' ne govore ništa o receptu, već samo povređuju. A ljudima koji dobijaju takve komentare poručujem da ne dozvole da im nekolicina ljudi pokvari ono što su godinama stvarali. Ne možemo se svima dopasti i ne treba da pokušavamo - naglašava autorka.

Priča o "Bakinoj kuhinji" počela je pre više od decenije iz čiste ljubavi prema starinskim jelima i želje da se od zaborava sačuva gastronomsko nasleđe naših baka. Od skromnih početaka i male kamere od tri megapiksela, gde je deka bio snimatelj, a ona kuvarica, kanal je izrastao u medijski fenomen o kome su izveštavali i svetski mediji.