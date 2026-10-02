Slušaj vest

Novi Tucson predstavlja koncept „The Boldest SUV“ kroz dizajn „Art of Steel“, H-Edge osvetljenje i Prism zadnja svetla, za upečatljiv nastup na putu

Napredno inženjerstvo, rigorozna testiranja i sveobuhvatne bezbednosne tehnologije unapređuju kvalitet, bezbednost i pouzdanost

HEV Stay Mode, prvi u klasi, pruža iskustvo u kabini nalik električnom vozilu dok je vozilo parkirano

Pleos Connect infotainment sa Gleo AI glasovnim asistentom unapređuje korisničko iskustvo zahvaljujući prirodnom razumevanju konteksta i intuitivnoj interakciji

Ekran osetljiv na dodir i fizički tasteri pružaju unapređen i intuitivan korisnički interfejs

Prostranost enterijera, vodeća u segmentu, donosi premium „Furnished Space“ iskustvo uz mekane, voluminozne obloge za veću udobnost

Vodeći kapacitet prtljažnika u klasi, do 695 litara, i vučna sposobnost do 1.910 kg pružaju izuzetnu svestranost za svakodnevni život, porodične avanture i aktivan stil života

Ponuda pogonskih sistema obuhvata turbo benzinske motore, kao i napredne HEV i PHEV hibridne pogonske sklopove

Dodatna, dinamičnije dizajnirana verzija modela TUCSON biće predstavljena na Sajmu automobila u Parizu 12. oktobra 2026. Hyundai Motor je danas predstavio potpuno novi Tucson, odvažni SUV C-segmenta koji kombinuje napredne elektrifikovane pogonske sisteme sa infotainment sistemom nove generacije Pleos Connect, za unapređenu udobnost i svestrane mogućnosti.

Vođen dizajnerskom filozofijom „Art of Steel“ kompanije Hyundai Motor, novi TUCSON kombinuje mišićav dizajn eksterijera sa funkcionalnim i organizovanim enterijerom koji pojednostavljuje svakodnevnu vožnju i prilagođava se različitim životnim stilovima i životnim fazama.

Sa većim dimenzijama, prostranom i fleksibilnom kabinom i naprednim elektrifikovanim pogonskim sistemima kompanije Hyundai, novi Tucson razvijen je da odgovori na širok spektar potreba kupaca, od svakodnevnih putovanja i porodične upotrebe do dužih putovanja i aktivnosti u slobodno vreme.

Za evropsko tržište, potpuno novi TUCSON proizvodi se u fabrici Hyundai Motor Manufacturing Czech u Češkoj Republici. Od predstavljanja prve generacije 2004. godine, TUCSON se pozicionirao kao jedan od najuspešnijih Hyundai modela u Evropi, sa više od 2 miliona prodatih vozila širom regiona. U 2025. godini, TUCSON je zauzeo prvo mesto u segmentu C-SUV vozila u Evropi.*

„Obnoviti ikonu nikada nije lako“, kaže Xavier Martinet, predsednik i izvršni direktor kompanije Hyundai Motor Europe. „Mogli smo da igramo na sigurno i jednostavno unapredimo već uspešan model. Ali to nije Hyundai-jev stil. Postavili smo sebi izazov da unapredimo TUCSON u svim oblastima koje su važne kupcima, od dizajna i udobnosti do tehnologije i efikasnosti. Rezultat nije samo novi TUCSON. To je najbolji TUCSON koji smo ikada napravili*.“

Kako „Art of Steel“ utiče na odvažan izgled novog Tucsona?

Novi Tucson predstavlja koncept „The Boldest SUV“ kroz dizajnerski jezik „Art of Steel“ kompanije Hyundai Motor, kombinujući strukturnu snagu sa upečatljivim nastupom na putu. Svaki element, od mišićavih proporcija eksterijera do prefinjenog prostora u kabini, odražava svrsishodno inženjerstvo i estetsku viziju. Dizajn eksterijera zasniva se na naglašenim, mišićavim blatobranima koji ističu prirodnu napetost i snagu čelika. Ovaj izgled uravnotežen je svedenim površinama vrata i jasnim linijama karoserije, čime se dodatno naglašava odvažan SUV karakter novog Tucsona.

Novi Tucson dugačak je 4.560 mm, širok 1.900 mm i visok 1.670 mm. U poređenju sa prethodnikom, duži je 35 mm, širi 35 mm i viši 20 mm, što doprinosi snažnijem nastupu na putu i istovremeno obezbeđuje dodatni prostor u kabini.

Prednji prepust povećan je za 20 mm kako bi se odgovorilo na zahteve u pogledu zaštite pešaka, dok je ugao otvaranja vrata povećan sa 73 na 83 stepena radi lakšeg ulaska u vozilo.

Foto: Hyundai

Nove spoljašnje boje uvedene za evropsko tržište uključuju Moonlake Blue Metallic i Moonlake Blue Matte, Rich Walnut Metallic i Rich Walnut Matte, kao i Ignite Red.

Dodatna, dinamičnije dizajnirana verzija novog Tucsona biće predstavljena na Sajmu automobila u Parizu 12. oktobra 2026.

Koji novi svetlosni potpisi definišu novi Tucson?

Na prednjem delu, H-Edge osvetljenje kombinuje indirektno centralno osvetljenje sa osvetljenjem ivica kako bi naglasilo horizontalne proporcije vozila i stvorilo širi i stabilniji izgled. Osvetljenje je integrisano u dizajn prednjeg dela i pruža prepoznatljiv svetlosni potpis danju i noću.

Na zadnjem delu, skulpturalno Prism zadnje svetlo naglašava volumen i konture vozila. Njegova trodimenzionalna unutrašnja struktura stvara prepoznatljiv svetlosni potpis i dodatno ističe precizan, tehnički karakter zadnjeg dela.

U zavisnosti od specifikacije, novi Tucson dostupan je i sa Micro Pixel Lighting (MPL) sistemom. Sa 25.600 pojedinačnih LED piksela, sistem omogućava precizno kontrolisane svetlosne obrasce, kao i animacije dobrodošlice i oproštaja. LED zadnja svetla standardna su u evropskoj ponudi, dok dostupnost na drugim tržištima zavisi od regionalne specifikacije.

Kako novi Tucson redefiniše udobnost u kabini?

Dizajn enterijera novog Tucson kreira „furnished space“ koji daje prioritet vizuelnoj prefinjenosti i promišljenim detaljima kroz udobnost inspirisanu nameštajem i intuitivne komande, pružajući premium korisničko iskustvo. Svaka površina, od mekih obloga do ergonomski pozicioniranih ekrana, doprinosi smanjenju stresa, opuštanju i mirnijem ambijentu u kabini.

Kabina na novi način tumači minimalizam u SUV segmentu kroz funkcionalan dizajn. Dvoslojna komandna tabla razdvaja formu i funkciju: horizontalni gornji sloj pruža vizuelnu udobnost i preglednost, dok duboka otvorena polica ispod nudi prostor za odlaganje. Meke, voluminozne obloge na vrhu instrument table, vratima i naslonu za ruke centralne konzole stvaraju premium i opuštajući enterijer, prenoseći udobnost inspirisanu kućnim nameštajem u automobilsko okruženje.

Foto: Hyundai

Kako bi se smanjilo odvraćanje pažnje vozača, najčešće korišćene informacije i komande postavljene su u njegovom prirodnom vidnom polju. Tanak digitalni ekran instrumenata od 9,9 inča nalazi se iznad upravljača, dok fizički tasteri ispod centralnog infotainment ekrana omogućavaju direktan pristup ključnim funkcijama. Produženi naslon za ruke na centralnoj konzoli pruža dodatnu podršku prilikom korišćenja centralnog ekrana, a u konzolu su integrisana dva bežična punjača snage 15 W, zajedno sa skrivenim prostorom za odlaganje manjih ličnih predmeta.

Fizičke komande ispod centralnog infotainment ekrana omogućavaju direktan pristup najvažnijim funkcijama. Produženi naslon za ruku na centralnoj konzoli pruža dodatnu podršku prilikom korišćenja centralnog ekrana, dok su u konzolu integrisane dve podloge za bežično punjenje snage 15 W, kao i skriveni prostor za odlaganje manjih ličnih stvari. Vrhunska praktičnost pri punjenju uređaja dodatno je unapređena sa četiri USB-C priključka snage 100 W, koji omogućavaju brzo punjenje laptopova, tableta i drugih kompatibilnih uređaja u kabini.

Shift-by-wire selektor menjača postavljen na stubu upravljača oslobađa dodatni prostor na centralnoj konzoli. Osvetljeni indikator stepena prenosa i aktiviranje parking režima jednim tasterom pojednostavljuju upravljanje i dodatno podržavaju dizajnersku filozofiju „Eyes on the Road, Hands on the Wheel“.

Novi Tucson nudi izdašan prostor za putnike, uključujući 1.038 mm prostora za glavu napred, 1.002 mm prostora za noge pozadi i 1.470 mm prostora za ramena napred.

U zavisnosti od specifikacije, funkcije udobnosti uključuju Ergo Motion Seat za vozača, koji koristi pneumatski sistem sa sedam komora za lumbalnu i bočnu podršku, kao i funkciju masaže, te Relaxation Comfort Seat za vozača i suvozača sa funkcijom naginjanja jednim dodirom za dodatnu udobnost tokom pauza.

Foto: Hyundai

Multi-Air Mode System pruža naprednu klimatsku udobnost usmeravanjem klimatizovanog vazduha kroz glavne i dodatne ventilacione otvore, kao i otvore u nivou poda, uz aktivno upravljanje protokom, čime se efikasno eliminiše neprijatno direktno strujanje vazduha. Trozonski sistem klimatizacije omogućava zasebno podešavanje temperature u različitim delovima kabine.

Dostupno vetrobransko staklo 13.5V Metal-Coated Heated Glass omogućava potpuno odmrzavanje za 15 minuta u zahtevnim zimskim uslovima. Tokom leta, odbijanje 60 odsto solarne energije održava unutrašnjost za 2 stepena hladnijom, smanjujući opterećenje klima-uređaja i potrošnju goriva. Ova tehnologija transparentnog provodnog premaza integriše više od 20 slojeva metalnih, dielektričnih i keramičkih materijala, pružajući funkcionalnost bez vidljivih žica i čuvajući čist izgled kabine.

Praktični detalji u celoj kabini dodatno unapređuju svakodnevnu funkcionalnost. U obe prednje obloge vrata integrisani su skriveni držači za kišobrane, dok su u oblogama zadnjih vrata ugrađeni posebni držači za čaše, za dodatnu praktičnost.

AddGear priključak u drugom redu sedišta podržava Hyundai otvoreni AddGear ekosistem, omogućavajući jednostavno korišćenje dodatne opreme, poput držača za pametne telefone, nosača za tablete, difuzera mirisa i drugih rešenja za svakodnevnu upotrebu, čime se enterijer može dodatno prilagoditi potrebama putnika.

Kombinacije boja enterijera dostupne za evropsko tržište uključuju crnu, tamnoplavo-sivu/sivu Dove Gray i Misty Plum. Dostupni materijali su platno, kombinacija platna i kože, kao i koža.

Kako tehnologije Tucsona podržavaju povezanu i sigurnu vožnju?

Novi Tucson uvodi širok spektar tehnologija povezivosti, infotainmenta i sistema za pomoć vozaču, osmišljenih da svakodnevna putovanja učine jednostavnijim i intuitivnijim.

Pleos Connect, zasnovan na Android Automotive OS (AAOS) platformi, kombinuje centralni infotainment ekran dostupan u veličinama od 12,9 i 17 inča sa tankim ekranom za vozača od 9,9 inča. Gleo AI sistem za glasovno prepoznavanje, unapređen veštačkom inteligencijom, može da pristupa podacima sa interneta u realnom vremenu, omogućavajući vozačima pristup funkcijama i informacijama bez prolaska kroz više menija na ekranu.

Android Automotive OS platforma takođe omogućava integrisan pristup kompatibilnim aplikacijama i povezanim servisima. Softverska ažuriranja putem interneta (OTA) omogućavaju daljinsko ažuriranje odabranih sistema vozila i funkcija infotainment sistema. Za još bolje audio iskustvo u vozilu, potpuno novi TUCSON dostupan je i sa premium audio sistemom Bang & Olufsen sa 12 zvučnika, dok interaktivno ambijentalno osvetljenje sa funkcijom Smart Mood Lamp dodatno unapređuje atmosferu u kabini. Među praktičnim funkcijama je i Hyundai Digital Key 2, koji omogućava da kompatibilni pametni telefoni i pametni satovi otključavaju i pokreću vozilo.

Memory Reverse Assist (MRA) može da zabeleži do 50 metara vožnje unapred pri brzinama do 30 km/h, a zatim pruži podršku vozaču tako što kontroliše upravljanje prilikom vožnje unazad, prateći prethodno zabeleženu putanju. Ground View Monitor (GVM), dostupan kod modela sa pogonom na sva četiri točka (4WD), pruža bolji pregled prostora neposredno oko i ispod vozila, što olakšava manevrisanje u zahtevnim uslovima. Dodatnu praktičnost pri parkiranju pruža Remote Smart Parking Assist (RSPA), koji omogućava daljinsko pomeranje vozila prilikom ulaska u parking prostor i izlaska iz njega, dok Parking Collision-Avoidance Assist pomaže u smanjenju rizika od sudara pri parkiranju i manevrisanju pri malim brzinama. Dostupni Digital Centre Mirror pruža jasan i neometan pogled unazad, čak i kada su zadnje staklo zaklonili putnici ili prtljag.

U zavisnosti od pogonskog sklopa, potpuno novi TUCSON nudi najveću vučnu sposobnost u klasi, do 1.910 kg kod hibridne verzije, dok plug-in hibrid može da vuče do 1.810 kg (nagib od 12%). Sistem Trailer Reverse Assist (TRA) osmišljen je da pruži podršku pri upravljanju vozilom prilikom vožnje unazad sa prikolicom, čime se olakšavaju manevri pri malim brzinama.

Foto: Hyundai

Kako napredni hibridni sistem Tucsona usklađuje performanse, efikasnost i udobnost?

U središtu elektrifikovane ponude pogonskih sistema novog Tucsona nalazi se napredni Hyundai hibridni sistem, razvijen da kombinuje odzivne performanse sa efikasnom i prefinjenom svakodnevnom vožnjom.

HEV Stay Mode omogućava da odabrane funkcije vozila, uključujući klimatizaciju, audio sistem i punjenje uređaja, ostanu dostupne dok je motor sa unutrašnjim sagorevanjem isključen, pružajući tišu i udobniju atmosferu u kabini tokom zaustavljanja ili pauza.

Ponuda pogonskih sistema obuhvata 1.6 T-GDI benzinski motor sa 150 KS, koji je dostupan sa šestostepenim manuelnim menjačem ili u kombinaciji sa 48V blagim hibridnim sistemom i sedmostepenim menjačem sa dvostrukim kvačilom (7DCT), kao i hibridne i plug-in hibridne verzije. Hibridna verzija razvija 245 KS i 380 Nm obrtnog momenta, dok TUCSON PHEV kombinuje 1,6-litarski turbo benzinski motor sa plug-in hibridnim sistemom koji razvija do 292 KS i 380 Nm obrtnog momenta. Njegova baterija kapaciteta 17,1 kWh omogućava procenjeni električni domet do 81 km sa 17-inčnim točkovima, uz napomenu da podatak podleže konačnoj homologaciji. On-board punjač snage 7,2 kW omogućava praktično AC punjenje kod kuće ili na javnim punjačima.

Dostupan je i sveobuhvatan paket Hyundai SmartSense sistema za pomoć vozaču. Forward Collision-Avoidance Assist 2 i Highway Driving Assist 2 dopunjuju tehnologije kao što su Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) i Navigation-based Smart Cruise Control. ISLA pomaže vozačima da se pridržavaju detektovanih ograničenja brzine, dok Navigation-based Smart Cruise Control koristi navigacione informacije kako bi prilagodio brzinu vozila odabranim uslovima na putu.

Kako TUCSON doprinosi bezbednosti putnika?

Novi Tucson kombinuje unapređenu strukturu karoserije sa Hyundai SmartSense bezbednosnim sistemima i sistemima za pomoć vozaču, pružajući podršku zaštiti putnika i sigurnosti vozača u svakodnevnoj upotrebi.

Novi Tucson opremljen je sa sedam vazdušnih jastuka, uključujući vazdušne jastuke za vozača i suvozača, prednje bočne vazdušne jastuke, centralni bočni vazdušni jastuk i vazdušne zavese pune dužine. Struktura karoserije koristi čelik visoke čvrstoće obrađen toplim presovanjem i ojačane centralne stubove kako bi pomogla u upravljanju silama udara u slučaju sudara.

In-Cabin Monitoring Unit (ICMU) koristi tehnologiju zasnovanu na kameri za praćenje pažnje vozača i stanja putnika. Sistem može da detektuje faktore poput pravca pogleda vozača i znakova pospanosti i da pruži odgovarajuća upozorenja.

Child Presence Detection (CPD) i Rear Occupant Alert (ROA) pružaju dodatnu podršku upozoravajući vozača kada postoji mogućnost da je putnik ostao u vozilu.

Dizajn novog Tucsona, elektrifikovani pogonski sistemi, povezane tehnologije, praktičan enterijer i sveobuhvatna bezbednosna oprema zajedno nadograđuju prednosti koje su Tucson učinile jednim od ključnih modela u Hyundai SUV ponudi za evropsko tržište.







Tehničke specifikacije

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

*Izvor: Dataforce registracije putničkih i komercijalnih vozila na tržištu EU35 (EU, EFTA, Ujedinjeno Kraljevstvo, Istočna Evropa i Turska) – zbirni podatak uključuje i Hyundai ix35. Napomena: Podaci o potrošnji energije i performansama još nisu konačni i podložni su konačnoj homologaciji. Specifikacije vozila i dostupne funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje/regiona i podložne su promenama bez prethodne najave.

O Hyundai Motor Company Hyundai Motor Company je osnovana 1967. godine i prisutna je u preko 200 zemalja. Ima više od 120.000 zaposlenih, posvećenih rešavanju realnih izazova u mobilnosti širom sveta. Na osnovu vizije brenda “Napredak za čovečanstvo”, Hyundai Motor ubrzava svoju transformaciju u Provajdera rešenja za pametnu mobilnost.

Kompanija investira u napredne tehnologije, kao što su robotika i Urbana vazdušna mobilnost (UAM) kako bi dovela do revolucionarnih rešenja mobilnosti, dok teži otvorenim inovacijama za uvođenje budućih usluga mobilnosti. U potrazi za održivom budućnošću sveta, Hyundai će nastaviti sa svojim naporima da uvede vozila sa nultom emisijom opremljena najsavremenijim u industriji ćelijama na vodonično gorivo i EV tehnologijama.