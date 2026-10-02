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U glavnom gradu Kazahstana u toku je međunarodni tehnološki forum "Veštačka inteligencija i digitalni most 2026" (AI & Digital Bridge 2026), posvećen ubrzanom razvoju veštačke inteligencije, izgradnji savremene infrastrukture i jačanju digitalne bezbednosti.

Skup, koji traje od 1. do 3. oktobra, okupio je više od 150 vodećih svetskih inženjera, investitora, preduzetnika, uz učešće preko 20.000 posetilaca.

Forum je otvorio predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev Foto: Ustupljenje fotografije

Forum je otvorio predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev poručivši da svet ulazi u novu fazu u kojoj veštačka inteligencija mora služiti čoveku, a ne obrnuto.

Tokajev je pozvao privrednike i državne službe na brže usvajanje novih tehnologija, ali uz jasne bezbednosne kočnice i ulaganje u domaće stručnjake. Kako je naglasio, cilj Kazahstana nije sprovođenje pojedinačnih digitalnih projekata, već potpuni preobražaj državne uprave po modelu moderne digitalne nacije.

Ovaj skup je centralni dođaj "Meseca veštačke inteligencije" (AI month), koji se širom Kazahstana organizuje u sklopu zvanične Godine digitalizacije.

Fizička veštačka inteligencija i sajber-bezbednost

Među govornicima je vladalo veliko interesovanje za nastup Reva Lebaredijana, potpredsednika kompanije Nvidija, koji je objasnio da ulazimo u eru "fizičke veštačke inteligencije". Reč je o tehnologiji u kojoj pametni algoritmi napuštaju virtuelni prostor i preuzimaju upravljanje robotima, autonomnim vozilima i fabričkim linijama prelomljenim kroz digitalne dvojnike.

Delegaciju Srbije predvodio je ministar Nenad Popović Foto: Ustupljenje fotografije

O drugoj strani medalje, bezbednosti i rizicima od zloupotreba, govorio je bivši austrijski kancelar Sebastijan Kurc, danas prvi čovek kompanije Drim. On je upozorio da nagli skok primene novih tehnologija nosi ozbiljne opasnosti od sajber-napada, naprednih digitalnih prevara i lažiranih video-sadržaja (deepfake), zbog čega države moraju brzo da izgrade nove sisteme zaštite kritične infrastrukture.

Izvršni direktor investicionog giganta Dženeral Atlantik, Vilijam Bil Ford pružio je učesnicima foruma uvid u to gde globalni fondovi danas usmeravaju milijarde dolara.

Direktor kripto-berze Kraken, Dejvid Ripli, govorio je o spajanju veštačke inteligencije i blokčejn tehnologija u finansijama, dok je inženjer i preduzetnik Greg Vajler (I-Spejs) slikovito objasnio kako se buduća digitalna mreža sve više seli u svemir, u vidu satelita u niskoj Zemljinoj orbiti.

Roboti su posebno privukli mlade Foto: Ustupljenje fotografije

Na ovom značajnom međunarodnom skupu učestvovao je i ministar u Vladi Republike Srbije u tehničkom mandatu dr Nenad Popović, koji se tokom bilateralnih susreta, osvrnuo na značaj saradnje u oblasti visokih tehnologija, transfera znanja i razvoja inovacione infrastrukture.

Skupu su prisustvovali i predstavnici Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije, koji su sa domaćim i inostranim partnerima razmenili iskustva u finansiranju i podršci visokotehnološkim startap preduzećima i naučno-istraživačkim projektima.

Ulaganje u digitalnu budućnost Evroazije

Kroz inicijativu pod nazivom „Pouzdani Kazahstan“ (Trusted Kazakhstan), domaćini su poslali jasnu poruku stranim ulagačima da stvaraju stabilan, otvoren i pravno siguran ambijent za privlačenje kapitala i znanja. Zanimljivo je i to da su organizatori skupa Ministarstvo za veštačku inteligenciju, Astana hub i gradska uprava naglasili da su celokupan forum finansirali privatni sponzori i vodeće domaće banke.

1/16 Vidi galeriju Međunarodni tehnološki forum "Veštačka inteligencija i digitalni most 2026" okupio je više od 150 vodećih svetskih inženjera, investitora, preduzetnika, uz učešće preko 20.000 posetilaca Foto: Ustupljenje fotografije

Trodnevni samit u Astani pokazuje da trka za tehnološki primat više nije rezervisana samo za velika zapadna i istočna središta, već da se u Evroaziji ubrzano stvara novi centar koji nastoji da poveže kapital, tehnologiju i mlade talente.