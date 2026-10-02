Slušaj vest

Deo moštiju Svetog Nektarija Eginskog stiže danas u crkvu Svetog Pantelejmona u selu Lučina kod Kruševca, gde će vernicimoći da se poklone ovoj svetinji do 11. oktobra. Svečani doček zakazan je za 18 časova.

Kako je najavljeno, tokom boravka dela moštiju u hramu svakog dana od osam časova biće služena liturgija, dok će se od 18 časova služiti akatist Svetom Nektariju sa molitvom za zdravlje i porod.

Poseban događaj biće u četvrtak, 8. oktobra, kada će od 18 časova biti služena Sveta Tajna Jeleosvećenja, velika molitva za zdravlje.

Delić moštiju Svetog Nektarija u Lučinu stiže iz manastira Lešje.

Ko je bio Sveti Nektarije Eginski?

Sveti Nektarije Eginski, jedan od posebno poštovanih svetitelja među pravoslavnim vernicima, rođen je 1. oktobra 1846. godine u Trakiji, kao Anastasije Kefalas. Poticao je iz siromašne porodice, a tokom života prošao je put od učitelja i monaha do episkopa i mitropolita Pentapoljskog.

Sveti Nektarije Eginski Foto: Kurir

Posle službe u Aleksandrijskoj patrijaršiji i Grčkoj, poslednje godine života proveo je u manastiru na Egini, po kojoj je dobio ime Sveti Nektarije Eginski. Upokojio se 1920. godine u Atini, a za svetitelja je proglašen 1961. godine.

U pravoslavnoj tradiciji Sveti Nektarije posebno se poštuje kao svetitelj kome se vernici obraćaju u molitvama za zdravlje. Svedočanstva o uslišanim molitvama i isceljenjima počela su da se šire nakon njegove smrti, a njegovo poštovanje vremenom se proširilo širom pravoslavnog sveta.

Povodom godišnjice njegovog rođenja, na Fejsbuk stranici "Grčka info" objavljena je i priča o životu Svetog Nektarija, njegovom boravku u Atini i Egini, kao i o mestu na kojem se upokojio.

- Prvog oktobra 1846. godine rođen je sveti Nektarije Eginski - navodi se u objavi, uz fotografije mesta povezanih sa životom svetitelja u Grčkoj.

Detalji iz života Svetog Nektarija Foto: Printscreen/ Grčka info facebook

U objavi se podseća i na svedočanstva o čudima koja vernici pripisuju Svetom Nektariju, uključujući priče o isceljenjima nakon njegove smrti. Ovakva svedočanstva deo su pobožne tradicije i vere njegovih poštovalaca.

Sveti Nektarije danas ima svoje poklonike širom sveta, a čestice njegovih moštiju čuvaju se i na više mesta u Srbiji.