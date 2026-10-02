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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski obavila je danas pregled u mobilnom mamografu u Kragujevcu.

- Rak je izlečiv, posebno ako se na vreme otkrije. Danas sam, obilazeći Šumadijski okrug, došla do mobilnog mamografa gde sam obavila pregled kako bi mirne savesti mogla i vas da pozovem da uradite to isto. Drage žene, majke, bake, devojke, dođite i nemojte da vam bude teško. Zdravlje je na prvom mestu - naglasila je ona.

Ministarka je istakla da je ukupno vreme za pregled najviše do desetak minuta.