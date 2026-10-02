Zdravlje uvek treba da bude na prvom mestu! Ministarka Stamenkovski obavila pregled u mobilnom mamografu, pozvala sve žene da urade isto (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski obavila je danas pregled u mobilnom mamografu u Kragujevcu.
- Rak je izlečiv, posebno ako se na vreme otkrije. Danas sam, obilazeći Šumadijski okrug, došla do mobilnog mamografa gde sam obavila pregled kako bi mirne savesti mogla i vas da pozovem da uradite to isto. Drage žene, majke, bake, devojke, dođite i nemojte da vam bude teško. Zdravlje je na prvom mestu - naglasila je ona.
Ministarka je istakla da je ukupno vreme za pregled najviše do desetak minuta.
- Osoblje je prijatno, srdačno, predusretljivo. Nije vam potrebna zdravstvena knjižica. Dovoljno je da imate samo ličnu kartu i da zakažete pregled u mobilnom mamografu koji će ovde u Kragujevcu biti do desetog oktobra. Screening mamografije je zlatni standard za dijagnostikovanje raka dojke. Mislim da je važno da se suočimo sa svim strahovima, sa svim dilemama i da odvojimo malo vremena za sebe. Zdravlje uvek treba da bude na prvom mestu.