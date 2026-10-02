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- Naša dužnost i obaveza je da se svi zajedno, bez predrasuda ili političkih orijentacija, zagledamo u dubinu misli Dimitrija Tucovića, zapravo dosegnemo tu dubinu, da se zagledamo u snagu njegovih ideja, njegov etički kredo, dobronamernost, da sagledamo njegovo delo u celini i tek onda da ga svi zajedno, kao društvo, smestimo na adekvatno mesto u našoj istoriji, koje mu s pravom pripada i kao političaru i kao čoveku, a najpre kao velikom patrioti - istakla je danas Snežana Đenić, muzejska savetnica i direktorka biblioteke "Ljubiša R. Đenić" iz Čajetine otvarajući svoju izložbu "Dimitrije Tucović: Radnički vitez" u Maloj galeriji Doma vojske Srbije Beograd.

1/18 Vidi galeriju Izložba o Dimitriju Tucoviću Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Pred beogradskom publikom je sveobuhvatan pristup životu i delu poznatog Zlatiborca, koji je sa svega 33 godine život položio na Vračem brdu 20. novembra 1914. tokom Kolubarske bitke, a iza sebe ostavio dela i danas vredna poštovanja. Podsećajući da Tucović na političku scenu Srbije stupa krajem 19. i početkom 20. veka, u vreme kada je gro našeg stanovništva na selu i kada ne postoji moderni industrijski proletarijat kao u kapitalističkim zemljama, kao i kada su nacionalna pitanja potiskivala sva druga, Đenićeva je naglasila da je uspeo da organizuje modernu levicu i radnički pokret, pa čak i osnuje Srpsku socijaldemokratsku stranku. I čak uspeo da utiče i na svest ljudi i na srpsko zakonodavstvo, tako da obespravljenima omogući što dostojniji život.

- Dimitrije Tucović je bio po svemu izuzetna ličnost, visoki intelektualac koga je uvažavao svet, kosmopolita, poliglota. Bio je otvoren, dosledan, kod njega je posebno vredno bilo čovekoljublje, neprekinuta namera za dobrim i duboka empatija za sve one koji pate. Njegova potreba da pomaže svima koji su u nevolji bila je posledica njegovog temeljno izgrađenog shvatanja života i društva - kazala je Đenićeva i dodala:

- Čitav svoj život Dimitrije Tucović je posvetio borbi za radnička i ljudska prava, za radničko zakonodavstvo, ravnopravnost polova, opšte pravo glasa, socijalnu pravdu i građanske slobode. Zalagao se za privredno jedinstvo Balkana i federaciju balkanskih i južnoslovenskih naroda. Bio je protivnik velikodržavlja. On je u vremenu nacionalizma i militarizma ostao do kraja protivnik i nacionalizma i militarizma. Ali kada su počeli ratovi, ovaj veliki pacifista i patriota podelio je sudbinu svog naroda do kraja i poginuo.

Potpukovnik Igor Mitrović Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Potpukovnik Igor Mitrović: Čovek s dva neumoljiva ideala Da kulturna spona između Beograda i Zlatibora sada dobija novo, dragoceno poglavlje, rekao je potpukovnik Igor Mitrović, zastupnik direktora Medija centra "Odbrana": - Ova izložba nosi snažnu simboliku, naročito u ovom prostoru. Dimitrije Tucović je bio čovek s dva neumoljiva, a duboko povezana ideala: idealom socijalne pravde, za koji se borio, i idealom slobode za otadžbinu, za koju je položio život u Kolubarskoj bici. Upravo taj spoj borbe za obespravljenog čoveka i borbe za otadžbinu čini ga istinskim vitezom naše istorije.

Tucović je, kako je navela, pokazao da se može ostati dosledan sebi, svojim idealima i principima, što je veoma redak primer visokomoralne ličnosti.

- On je bio političar od načela, oslobođen svakog politikanstva, demagogije, licemerja i bilo kakve političke trgovine. Njegova dela potvrđivala su njegove reči. Živeo je svoju politiku i svoje principe, i upravo u toj principijelnosti nalazi se objašnjenje njegovog velikog ugleda i uticaja. Dimitrije je bio veliki autoritet. Snaga njegovog uma, njegov karakter, dostojanstvo, urođena hrabrost učinili su od njega veliki i neodoljivi moralni autoritet koga su morali poštovati i njegove pristalice, ali i njegovi protivnici. Bio je odličan publicista i govornik, iza koga je ostalo impresivno delo.

Nakon raskola sa Sovjetskim Savezom, komunističkim vlastima bio je potreban Dimitrije Tucović kao izraz kontinuiteta marksističke misli, te je tada favorizovan, dok je početkom devedesetih godina 20. veka, u atmosferi naglašenih nacionalnih tenzija, došlo do osporavanja njegovog dela zbog nekih njegovih stavova.

- Nadam se da ćemo ovom izložbom biti bliži razumevanju njegovog mesta u srpskoj istoriji - istakla je Đenićeva.