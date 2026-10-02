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Iako je Srbija teritorijalno mala zemlja, može da se pohvali impresivnim spiskom holivudskih zvezda, vrhunskih sportista i svetski priznatih umetnika koji ponosno nose njen pasoš.

Bilo da su ih sa našom zemljom povezali poslovni i umetnički projekti, sportska karijera ili posebna ljubav prema Srbiji, ove svetski poznate ličnosti danas imaju - srpsko državljanstvo.

Stiven Sigal

Foto: Petar Aleksić

Jedno od najzvučnijih imena na ovom spisku svakako je holivudski glumac i legendarni majstor aikida Stiven Sigal.

On je srpsko državljanstvo dobio početkom januara 2016. godine, a pasoš Republike Srbije lično mu je uručio tadašnji premijer Aleksandar Vučić.

Sigal je pre toga u više navrata boravio u Beogradu, sastajao se sa državnim vrhom, a javno je isticao želju da u našoj prestonici otvori aikido klub i doprinese razvoju borilačkih veština.

Pored toga, sa svojim bendom nastupao je na dočeku Nove godine ispred Skupštine i posećivao Prihvatilište za decu, otvoreno pokazujući koliko je vezan za Srbiju.

Rejf Fajns

Foto: Predsedništvo Srbije

Srpski pasoš ima i proslavljeni britanski glumac i reditelj Rejf Fajns, čovek koji se proslavio ulogama u kultnim filmovima "Šindlerova lista" i "Engleski pacijent", ali i kao strašni Lord Voldemor u serijalu o Hariju Poteru.

Fajns je državljanstvo Srbije dobio u septembru 2017. godine. Njegova ljubav prema Srbiji planula je tokom snimanja filma "Koriolan" u Beogradu, a kasnije je u našoj zemlji radio i na ostvarenju "Beli gavran". Kako je sam isticao, u Srbiji se uvek osećao dobrodošlo i prihvatio je državljanstvo kao izraz duboke povezanosti sa našom kulturom.

Sergej Polunjin

Foto: Fabrika

Među vrhunskim umetnicima koji imaju naše papire nalazi se i baletski genije Sergej Polunjin, koga svetski mediji često nazivaju "lošim dečkom baleta".

Rođen u Ukrajini, ovaj svetski poznati igrač srpsko državljanstvo je dobio u septembru 2017. godine.

Polunjin je u više navrata naglašavao da je u Beogradu pronašao mir i ogromnu podršku za svoj rad, a u intervjuima za medije uvek sa ponosom ističe da ima srpski pasoš i da Beograd smatra svojom drugom kućom.

Na spisku i brojni sportisti...

Nisu samo glumci i igrači tražili naše papire - spisak sportista sa srpskim državljanstvom poprilično je dug, posebno kada su u pitanju miljenici "večitih rivala".

Foto: Starsport

Američki košarkaš, koji je postao ikona navijača Crvene zvezde, srpski pasoš dobio je 2015. godine. Pre njega, isto je učinio i njegov saigrač DeMarkus Nelson, koji je "naše papire" uzeo 2014. godine.

Ni fudbaleri nimalo ne zaostaju! Brazilac Kleo, koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom fudbalu, državljanstvo je dobio 2010. godine dok je tresao mreže za Partizan.

Njegov sunarodnik Evandro Goebel, miljenik Zvezdine publike, postao je srpski državljanin 2011. godine, kada mu je tadašnji ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić lično uručio pasoš i ličnu kartu.

A šta je sa Džonijem Depom?

Džoni Dep Foto: Niall Carson / PA Images / Profimedia

Priča o Džoniju Depu verovatno je jedna od najzanimljivijih na ovoj listi. Ime holivudske zvezde godinama se povlači po medijima u kontekstu srpskog državljanstva.

Dep je nesumnjivo razvio ogromnu ljubav prema Srbiji - ovde je snimao film "Minamata", redovno posećivao Beograd i Kustendorf, i sarađivao sa domaćim umetnicima. Za svoj doprinos promociji Srbije, 2022. godine odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge. Ipak, oko njegovog pasoša i dalje postoji nedoumica - dok mnogi veruju da je postao naš državljanin, drugi izvori navode da je slavni glumac dobio odlikovanje, ali da procedura dobijanja pasoša nikada nije zvanično završena.

Adrijana Lima na korak od papira

Adrijana Lima nosi krila Viktorijinih anđela Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Jedna od najlepših žena sveta, bivša manekenka i bivša supruga našeg košarkaša Marka Jarića, mogla je da bude kruna ovog spiska.

Adrijana Lima je 2009. godine lično zatražila srpsko državljanstvo, a tadašnji ministar Ivica Dačić ponudio je da joj se pasoš izda po ubrzanoj proceduri. Činilo se da je sve rešeno, ali lepotica na kraju nikada nije postala državljanka Srbije. Kako je kasnije objašnjeno iz MUP-a, postupak je obustavljen jer Lima nikada nije dostavila kompletnu dokumentaciju.