Zbog paljenja strnjike za dva dana 16 povređenih u sudarima 26 vozila! Dim napravio pakao na auto-putu, hitno se oglasili MUP i ministarstvo!
- Paljenje strnjike i gust dim za dva dana izazvali su tri sudara na auto-putu Beograd-Batrovci, u kojima je učestvovalo 26 vozila, a povređeno 16 ljudi, među njima i jedna osoba teže.
- MUP i ministarstvo upozorili su da dim ozbiljno ugrožava bezbednost na putu, dok je ministar najavio ukrštanje podataka o požarima sa registrom gazdinstava i moguće pasivizovanje parcela.
Paljenje strnjike i gust dim s njiva za samo dva dana izazvali su tri sudara na deonici auto-puta Beograd-Batrovci, u kojima je učestvovalo čak 26 vozila, a povređeno 16 ljudi, među kojima jedna osoba teže.
U sredu, u 9.45 časova, na području opštine Pećinci dogodila se nesreća u kojoj je učestvovalo 13 vozila. Tom prilikom teško je povređen jedan putnik, a devet lakše.
Dan kasnije, 1. oktobra, u 12.50 časova, kod skretanja za Kuzmin, na području opštine Sremska Mitrovica, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo 11 vozila. Petoro je zadobilo lake telesne povrede.
Istog dana, na istoj deonici puta i u isto vreme, dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj su učestvovala dva vozila. Jedna osoba je tom prilikom zadobila lake telesne povrede.
Zbog učestalih požara na otvorenom prostoru MUP je apelovao da se ne pali rastinje u blizini saobraćajnica, upozoravajući da dim može ozbiljno ugroziti bezbednost svih učesnika u saobraćaju.
- Dim koji nastaje usled paljenja rastinja može se, u zavisnosti od vremenskih uslova i pravca duvanja vetra, veoma brzo proširiti na kolovoz i smanjiti vidljivost vozača. Na auto-putu, gde se vozila kreću velikim brzinama, iznenadni nailazak na dimnu zavesu predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik i može dovesti do naglog kočenja, gubitka kontrole nad vozilom i sudara - saopštio je MUP i dodao da će saobraćajna policija pojačati aktivnosti na deonicama na kojima postoji povećan rizik po bezbednost saobraćaja i preduzimati mere prema licima koja svojim postupanjem ugrožavanju bezbednost učesnika u saobraćaju:
- Apelujemo i na vozače da, ukoliko naiđu na deonicu auto-puta zahvaćenu dimom, odmah smanje brzinu, povećaju odstojanje od vozila ispred sebe i vožnju prilagode uslovima na putu.
Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić poručio je da poslednji događaji moraju biti upozorenje svima koji pale strnjiku.
- Ono što smo videli prethodna dva dana na putevima mora da bude poslednje upozorenje svima koji pale strnjiku. Jedna zapaljena njiva može da ugrozi desetine života. To više nije pitanje samo poljoprivrede već bezbednosti svih građana - rekao je Glamočić.
On je najavio da će se podaci o požarima ukrštati s Registrom poljoprivrednih gazdinstava, a da pet satelita već 24 sata dnevno prati teritoriju Srbije.
- Tamo gde utvrdimo da je parcela gorela, a požar nije prijavljen, biće pokrenut postupak za utvrđivanje svih okolnosti i, kad za to postoje zakonski uslovi, za stavljanje gazdinstva u pasivan status - istakao je ministar.
Stručnjak za bezbednost saobraćaja Damir Okanović upozorio je vozače da čim ugledaju dimnu zavesu, odmah uspore i uključe sva četiri migavca.
- Ukoliko uletite u dimnu zavesu pri brzini od 130 kilometara na čas i u njoj naletite, na primer, na zaustavljen kamion, šanse za preživljavanje su nula. Šanse za izbegavanje tog kamiona u takvoj vidljivosti su nula. Dakle, s time nema šale - istakao je Okanović za RTS.
Paljenje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru izričito je zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara. Za fizičko lice koje prekrši ovu zabranu propisana je novčana kazna od 10.000 dinara, dok su za preduzetnike i pravna lica predviđene znatno veće kazne - za preduzetnika od 150.000 do 500.000 dinara, a za pravno lice od 300.000 do milion dinara.
Pored novčanih sankcija, poljoprivrednici koji pale strnjiku mogu izgubiti i pravo na državne podsticaje i subvencije.