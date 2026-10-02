Paljenje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru izričito je zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara. Za fizičko lice koje prekrši ovu zabranu propisana je novčana kazna od 10.000 dinara, dok su za preduzetnike i pravna lica predviđene znatno veće kazne - za preduzetnika od 150.000 do 500.000 dinara, a za pravno lice od 300.000 do milion dinara.

Pored novčanih sankcija, poljoprivrednici koji pale strnjiku mogu izgubiti i pravo na državne podsticaje i subvencije.