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U prostoru PlayEXPOground, u Hali 5 Beogradskog sajma, danas je održana tribina namenjena penzionerima, pod sloganom „Reke za sve! Igraj za vodu – igraj za budućnost!“.

Foto: Ustupljena fotografija

Događaj je bio prilika da se učesnici upoznaju sa značajem očuvanja reka i uređenja priobalja, kao i sa projektima koji se realizuju u okviru priprema za Specijalizovanu izložbu EXPO 2027. Posetioci su najpre obišli EXPO showroom, uz vođenje specijalizovanih vodiča, a potom učestvovali u razgovoru sa predstavnicima institucija i projektnog tima.

Na tribini „Vi pitate – mi odgovaramo“ razgovarali su direktor „Srbijavoda“ d.o.o. Goran Puzović, zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović i Nemanja Savčić iz projektnog tima EXPO-a. Učesnici su imali priliku da postave pitanja i razgovaraju o temama koje se odnose na reke, uređenje priobalja i pripreme za EXPO 2027.

Foto: Ustupljena fotografija

Poruka tribine je da je svako pitanje važno i da je naša dužnost i obaveza da građanima pružimo odgovore. Otvoren razgovor omogućava da se projekti predstave, nedoumice razjasne, a značaj odgovornog odnosa prema vodi i rekama približi svim generacijama.

Tribina je organizovana kao susret sa penzionerima i prilika za neposredan razgovor o temama važnim za život zajednice i budućnost naših reka.