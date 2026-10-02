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Beograd – Kopredsednici Srpskog pokreta obnove (SPO) Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović uputili su danas javni poziv članovima, aktivistima i simpatizerima stranke da prisustvuju predstojećem skupu podrške listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i budućem premijeru Aleksandru Vučiću.

„Pozivamo sve članove, simpatizere i saborce iz Srpskog pokreta obnove da svojim prisustvom u beogradskoj Areni pruže nedvosmislenu podršku budućem premijeru Aleksandru Vučiću i politici koju predstavlja.

Srbija se danas nalazi na ključnoj političkoj prekretnici. Aleksandar Vučić poseduje neophodnu državničku odlučnost i venrednu energiju da se odupre svim pritiscima kako bi naša zemlja sačuvala stabilnost i suverenitet. Nama je potrebna uvažena Srbija, ekonomski nezavisna, moderna, u kojoj će svi građani imati sigurnu perspektivu,. Zajednički rad na ostvarivanju ovih strateških ciljeva predstavlja jedini ispravan put i stvara uslove za učvršćivanje naše međunarodne pozicije.

Veoma je bitno prepoznati važnost ovog trenutka i u ovom prelomnom periodu pokazati političku zrelost, odgovornost i puno jedinstvo. Vidimo se u Areni!“