Da li će pribegavanje nasilju oponenata vlasti, kao jedini "model" ponašanja u kampanji, od njih napraviti najveće političke gubitnike? - današnji Puls Srbije
U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
Da li će pribegavanje nasilju oponenata vlasti, kao jedini "model" ponašanja u kampanji, od njih napraviti najveće političke gubitnike?
Razotkrivene Srpkinje koje su špijunirale u korist Albanaca; ima li šta gadnije?
"Mitski Brovdi" - ko je čovek čiju glavu je Putin spreman da plati 20 miliona dolara?
Ćerka poznate influenserke Aleksandre Subotić pretrpela vršnjačko nasilje, šta je stvarna pozadina?
Sin Sindi Kraford ubijen velikom dozom ibogaina - opasnog psihodelika koji su mu dali u Centru za odvikavanje od zavisnosti?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.