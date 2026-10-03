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Ovoga puta u drugoj štali, udaljenoj svega dvadesetak metara od kuće, gde je usmrtio četiri ovce.

Napad se dogodio tokom noći u zaseoku Omar, a prema rečima meštana, medved je razvalio vrata štale u domaćinstvu Velibora Pjevića i ušao među stado.

- Kod komšije je medved noćas razvalio vrata štale i zaklao četiri ovce. Ta štala se nalazi na samo 20 metara od njegove kuće. Pre desetak dana u domaćinstvu Milića Pjevića zaklao je sedam ovaca, gde je takođe provalio vrata od štale. Ta štala je bila udaljena oko 100 metara od kuće - kaže Veliborov komšija.

Novi napad dodatno je uznemirio stanovnike Bioske, koji sada strahuju ne samo za stoku već i za svoju bezbednost.

- Brinemo se za naša stada, ali, Boga mi, i za naše živote. On tako blizu prilazi kućama da jednog dana može da provali i u kuću. Uvlači se strah među ljude - kaže jedan od meštana Omara.

Podseća da ovo nije prvi put da medvedi dolaze do domaćinstava u ovom kraju. Tokom proleća mečka sa mladuncima ulazila je u jedno od domaćinstava, gde je takođe zaklala nekoliko ovaca, dok je štete bilo i prethodne godine.

U samo desetak dana, prema navodima meštana, isti medved je u dva domaćinstva usmrtio najmanje 11 ovaca, i to tako što je oba puta razvalio vrata štala.

Meštani su zbog toga sve zabrinutiji, posebno jer se medvedi u ovo doba godine intenzivnije kreću u potrazi za hranom, pripremajući se za period zimskog mirovanja.

Njihovo sve češće približavanje kućama i štalama, međutim, kod stanovnika ovog dela Bioske stvara strah da bi naredni susret mogao biti i sa čovekom.

Biznis Kurir

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