Foto: Ministarstvo za brigo o porodici i demografiju

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Dečija nedelja, najveća nacionalna manifestacija posvećena deci, zaštiti i promociji njihovih prava, biće održana od 5. do 11. oktobra pod sloganom „Da bi deca srećna bila: ljubav i poštovanje, a ne sila!“.

Ove godine, uz učešće mnogobrojnih institucija, organizacija, opština i gradova, Dečiju nedelju Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju organizuje u partnerstvu sa organizacijom „Prijatelji dece Srbije“ čiji predlog Programa je pobedio u okviru nedavno održanog javnog konkursa.

Glavni cilj ovogodišnje Dečije nedelje je borba protiv nasilja nad decom, sa posebnim naglaskom na prevenciju, blagovremeno prepoznavanje nasilja, reagovanje i sprečavanje rizika, uz stvaranje pozitivnog, bezbednog i podsticajnog okruženja za odrastanje. Upravo tu poruku nosi i slogan koji poziva na zajedničku odgovornost pojedince, lokalne zajednice, porodice, ustanove, institucije i čitavo društvo.

Dečija nedelja Foto: Ministarstvo za brigo o porodici i demografiju

„Dečija nedelja ove godine u fokus stavlja pravo svakog deteta na zaštitu od svih oblika nasilja, ali i važnost prevencije, ranog prepoznavanja rizika i stvaranja okruženja u kojem se deca osećaju sigurno, saslušano i uvaženo. Posebno mesto imaće i glas same dece – njihova iskustva, pitanja, predlozi i stavovi o tome šta im je potrebno da bi odrastala bezbedno“, poručila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević koja je istakla nacionalni značaj ove teme i manifestacije podsećajući da je Ministarstvo uz podršku UNICEF-a izradilo Predlog novog Programa za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.

Glavna ideja je da se, kroz bogat i zanimljiv edukativni i informativni program, dodatno ukaže na značaj sprečavanja svih oblika nasilja, kao i odgovornost odraslih da deci obezbede sigurnost, razumevanje i podršku.

Tokom sedam dana trajanja Dečije nedelje, širom Srbije u svim gradovima i opštinama biće organizovani prigodni programi, u saradnji sa školama, vrtićima, bibliotekama, muzejima, pozorištima, kulturnim centrima i udruženjima.

Posebno mesto u centralnom programu, koji se održava na republičkom nivou, imaće Festival dečijeg stvaralaštva, sednica učeničkih parlamenata, dodela tradicionalne književne nagrade „Neven“, kao i dva priznanja „Maslačak“ i „Dobra igračka“, ali i međugeneracijski susreti i nacionalna onlajn kampanja. Kroz razgovore mladih o vršnjačkom i digitalnom nasilju, bezbednosti na internetu i položaju dece u medijima, dodatna pažnja biće posvećena prepoznavanju rizika, pravu na sigurnost i značaju pravovremene podrške.

Tradicija Dečije nedelje u Srbiji započela je još 1934. godine, a od 1953. godine manifestacija se obeležava redovno. Tokom više od devet decenija prerasla je u najznačajniju nacionalnu manifestaciju posvećenu pravima, potrebama i položaju dece. Njeno održavanje utemeljeno je u Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji predviđa da se Dečija nedelja održava svake godine u prvoj celoj nedelji oktobra.

Ministarstvo poziva sve zainteresovane da se informišu o programu i aktivnostima u svojim gradovima i opštinama, ali i da prate centralne događaje na republičkom nivou kako bi Srbija u Dečijoj nedelji poslala jasnu poruku da nasilju nema mesta u detinjstvu.