Nabavka tiratronske cevi za linearni akcelerator u Sremskoj Kamenici obezbeđuje bolju radioterapiju za pacijente AP Vojvodine.
Društvo
Velika ulaganja u zdravstveni sistem: Pokrajinska vlada izdvojila 2,9 miliona dinara za Institut u Sremskoj Kamenici
- Pokrajinska vlada izdvojila je 2,9 miliona dinara za nabavku i ugradnju tiratronske cevi za linearni akcelerator u Institutu u Sremskoj Kamenici.
- Ulaganje treba da obezbedi nesmetan rad Klinike za radijacionu onkologiju i pravovremenu radioterapiju za pacijente iz cele AP Vojvodine.
Slušaj vest
Pokrajinska vlada izdvojila je 2,9 miliona dinara za nabavku i ugradnju tiratronske cevi za linearni akcelerator na Klinici za radijacionu onkologiju Instituta u Sremskoj Kamenici.
Klinika za radijacionu onkologiju obezbeđuje radioterapijsko lečenje za pacijente sa teritorije čitave AP Vojvodine, njen kontinuiran i nesmetan rad od izuzetnog je značaja za obezbeđivanje pravovremene i kontinuirane zračne terapije pacijentima kojima je taj vid lečenja neophodan.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši