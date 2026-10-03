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Pokrajinska vlada izdvojila je 2,9 miliona dinara za nabavku i ugradnju tiratronske cevi za linearni akcelerator na Klinici za radijacionu onkologiju Instituta u Sremskoj Kamenici.

Klinika za radijacionu onkologiju obezbeđuje radioterapijsko lečenje za pacijente sa teritorije čitave AP Vojvodine, njen kontinuiran i nesmetan rad od izuzetnog je značaja za obezbeđivanje pravovremene i kontinuirane zračne terapije pacijentima kojima je taj vid lečenja neophodan.

Kurir.rs

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