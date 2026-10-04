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Od subote, 3. oktobra, na Kurir televiziji se emituje dokumentarni serijal “Američki san na srpski način”, u terminu subotom i nedeljom od 11.30.

Ovo je serijal o devetoro Srba koji su uspeli da ostvare svoj san u Sjedinjenim Američkim Državama, priča o tome kako su odoleli svim preprekama i iskušenjima i zahvaljujući svom znanju, stručnosti i predanom radu, uspeli da izgrade zavidne karijere i učine svoje ime prepoznatljivim i poštovanim u Americi, pa i mnogo šire. Da put nije bio ni malo lak, da je zahtevao velika odricanja, pa i bolne trenutke, da je izazova i iskušenja bilo na svakom koraku, čućete iz priče svakog od njih. A svaka ima svoj tok i svoje specifičnosti.